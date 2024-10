プライバシーに配慮された買取スペースを用意！ギャラリーレア「ギャラリーレア 新宿東口店」

ギャラリーレアは、ブランド品買取店の新店舗「ギャラリーレア 新宿東口店」を2024年10月4日にオープンします。

ギャラリーレア「ギャラリーレア 新宿東口店」

「ギャラリーレア 新宿東口店」は、多路線が通る新宿駅東口から徒歩約2分と遠方からも非常にアクセスしやすい立地で、新宿エリアでは新宿西口の「ギャラリーレア 小田急新宿店」に続く2店舗目、計11店舗目となります。

店内にはプライバシーに配慮された買取スペースを用意、高級ブランド品をはじめ金・プラチナ(貴金属)、ジュエリーなどを査定・買取します。

また、買取だけでなく、ギャラリーレアが有しているブランド品のお取り寄せ販売※1や、ギャラリーレア公式通販サイトから注文し、店舗で実際に商品を確認してから受け取る店舗受取※2のサービスも利用できます。

なお、「ギャラリーレア 新宿東口店」オープンを記念し、プレゼントキャンペーンを実施中です。

ギャラリーレアの最大の特徴は、近年AIによる真贋が進化する中、敢えて属人的な真贋判定、査定を行う点といえます。

【ギャラリーレア 新宿東口店 店舗概要】

名称 : ギャラリーレア 新宿東口店

事業形態 : ブランド品買取店

所在地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目23番3号 新宿サンビル1F

電話番号 : 03-5944-0350

営業時間 : 11:30〜19:00

オープン日: 2024年10月4日

URL : https://galleryrare.jp/shop/kanto/shinjuku-higashiguchi/

新宿東口店 地図

