紅葉ライトアップやおまつりを満喫！東京・町田市「来て・見て・体験する」秋のイベント

東京・町田市では思わず誰かに教えたくなるような秋のイベントが盛りだくさんです。

木々が色づく季節に、カラーの異なるさまざまなイベントを町田で楽しめます。

東京・町田市「来て・見て・体験する」秋のイベント

<町田薬師池公園四季彩の杜 薬師池 開催イベント>

■紅葉ライトアップ

11月16日(土)〜12月1日(日) 17:00〜20:00

池の周りのカエデ類や隣接する薬師堂の大イチョウをライトアップします。

風のない夜はたいこ橋や月が湖面にうつり、静かで優美な空間が楽しめます。

紅葉ライトアップ

■薬師雲海 11月1日(金)〜12月1日(日)

今までにない幻想的な薬師池を演出します。

たいこ橋が雲の上に浮かんでいるような風景が見られるかも。

■四季彩ぶんか祭 10月1日(火)〜12月1日(日)

市内をはじめとする学生や団体による和太鼓や歌、踊りなどのステージやヘブンアーティストによるパフォーマンスを芝生広場の特設ステージで行います。

四季彩ぶんか祭

■薬師のキッチン 10月1日(火)〜12月1日(日)

33店ものバラエティ豊かなキッチンカーやテントが日替わりで並びます。

薬師のキッチン

■COSSAN at 町田薬師池公園四季彩の杜 FINAL 11月16日(土)・17日(日)

薬師池でのCOSSANは最終回。

都会の喧騒を忘れさせてくれる自然や美しい紅葉をバックに撮影したり、キッチンカーで飲食したり、コスプレをしながらイベントも楽しめる2日間です。

※事前申込制/有料

COSSAN at 町田薬師池公園四季彩の杜 FINAL

<町田薬師池公園四季彩の杜 薬師池へのアクセス>

小田急線町田駅北口からバスで「薬師池」もしくは「薬師ヶ丘」下車

【町田薬師池公園四季彩の杜】

薬師池とその周辺施設の豊かな自然環境、歴史・文化などが存在するエリアの総称で、薬師池、西園、町田市フォトサロン、ぼたん園、えびね苑、リス園、ダリア園、七国山ファーマーズセンター、ふるさと農具館の9つの施設があります。

町田薬師池公園四季彩の杜では、「秋遊び2024〜来て、見て、体験して 誰かに教えたくなるDays〜」を12月1日(日)まで開催中!

<町田駅周辺 開催イベント>

■第26回ゆうゆう版画美術館まつり 10月26日(土)・27日(日) 10:00〜16:00

テーマは【Enjoy! Art!】

チャリティアートバザール・市域学生によるアートイベント・プロムナードコンサートなどを開催します。

アクセス:JR横浜線町田駅(北口)から徒歩15分/小田急線町田駅から徒歩15分

開催場所:町田市立国際版画美術館(原町田4-28-1)

TEL 042-726-2771

第26回ゆうゆう版画美術館まつり

■第18回文学館まつり 10月27(日) 10:00〜16:00

映画上映、寄席の他、歩行者天国となった文学館通りで、フリーマーケットや音楽ライブ、地元商店街飲食ブース、野菜販売などを行います。

アクセス:JR横浜線町田駅(ターミナル口)から徒歩8分/

小田急線町田駅から徒歩12分

開催場所:町田市民文学館ことばらんど(原町田4-16-17)

TEL 042-739-3420

第18回文学館まつり

■町田時代祭り2024 11月4日(月・振休) 11:00〜15:30

15回目を迎えた町田の秋の恒例イベント。

時代行列の他、木々が色づく紅葉の芹ヶ谷公園を舞台に、砲術・古武術演武や居合抜刀・流鏑馬(やぶさめ)などが披露されます。

開催場所:芹ヶ谷公園(原町田5-16)

アクセス:JR横浜線町田駅(中央口)から徒歩13分/小田急線町田駅から徒歩13分

町田時代祭り実行委員会(町田市観光コンベンション協会内 平日9:00〜17:00)

TEL 042-724-1951

町田時代祭り2024(11amaoto/2023愛するまちだフォトコンテスト受賞作品)

<南町田グランベリーパーク駅周辺 開催イベント>

■つるまパーク大作戦2024 11月3日(日・祝) 10:00〜16:00

ステージパフォーマンスやフードマーケット&キッチンカー、ハンドメイドマルシェ、体験アクティビティなど、地域最大級の市民出店イベントです。

まちのみんなのすき!得意!知ってほしい!が大集合します。

開催場所:鶴間公園(鶴間2-5-13)

アクセス:東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅から徒歩5分

鶴間公園クラブハウス棟

TEL 042-850-6630

つるまパーク大作戦2024

