刺繍作家 長野 訓子展覧会！リスン「Lumiere」

インセンスショップ リスンでは、刺繍作家 長野 訓子 氏の展覧会「Lumiere」(リュミエール)を2024年10月1日(火)〜10月22日(火)にリスン京都とリスン青山にて開催します。

常温で香るアイテム、サシェに刺繍で意匠を施したものや、ブローチなどの日々の装いを華やかに彩ってくれる刺繍作品を見ることができます。

リスン「Lumiere」

今回の展覧会で作品のモチーフとなっているのは、幸せの象徴として古くから愛されてきたものたち。

それらが暗闇を照らす希望……まるで光のように浮かび上がる姿を繊細で美しい刺繍で表現しています。

【展覧会詳細】

<リスン京都>

日時:2024年10月1日(火)〜10月22日(火)

11:00〜19:00

会場:京都府京都市下京区烏丸通四条下ルCOCON

<リスン青山>

日時:2024年10月1日(火)〜10月22日(火)

10:00〜19:00 ※水曜日定休

会場:東京都渋谷区神宮前5-47-13 2F

■長野 訓子 Nagano Kuniko 刺繍作家

https://www.instagram.com/naganokuniko/

銅版画家、テキスタイルデザイナーを経て家業の刺繍業に携わる。

身に着けることのできる小さな作品(アクセサリー)から百貨店のウィンドウを飾る3mもの大作まで「刺繍でできること」を模索しながら幅広く活動中。

2015年より刺繍アクセサリーブランド「ga.la」(ガラ)をスタート。

全国各地でポップアップイベントを開催している。

刺繍企画 Atelier nico(アトリエニコ)主宰。

