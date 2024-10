「地球の歩き方」とのコラボリーフレットも！アトレ吉祥寺「リニューアルオープン」

アトレ吉祥寺は、10/25(金)の開業以来初となるリニューアルオープンに合わせたスペシャルコンテンツを多数展開します。

アトレ吉祥寺は、10/25(金)の開業以来初となるリニューアルオープンに合わせたスペシャルコンテンツを多数展開!

本リニューアルを記念した各ショップのオリジナル・限定商品や「地球の歩き方」とのコラボリーフレットなど、盛りだくさんの内容です。

【開業以来初のリニューアルを記念したスペシャルコンテンツが目白押し!】

「2024年、秋。アトレ吉祥寺、ちょっと新しく。」

10/25(金)の開業以来初のリニューアルオープンを記念して、この機会にしか味わえないコンテンツが多数用意されています。

その中から一部抜粋したものを紹介します。

(1) アトレ吉祥寺オリジナル商品や限定商品、ノベルティ等が盛りだくさん!

本リニューアルを記念して、今回オープンする各ショップでは、アトレ吉祥寺オリジナル商品や限定商品、ノベルティが多数登場。

※詳細は特設サイトで確認してください。

(2) 「地球の歩き方」とのコラボリーフレットを配布!

株式会社地球の歩き方が発行する大人気旅行ガイドブック「地球の歩き方」とコラボレーションした特別リーフレット『アトレ吉祥寺の歩き方』を本館1F はなびの広場等で10/25(金)のリニューアルオープン当日から配布※します。

“アトレ吉祥寺の歩き方”はもちろん、本リニューアルにおける新規/リニューアルショップの紹介や、販売予定のオリジナル・限定商品などを掲載します。

地球の歩き方

※なくなり次第終了となります。

※特設サイトにてデジタル版も配信予定です。

(3) 5,500円(税込)以上の購入で「リニューアル記念イラスト入りショッピングバッグ」をプレゼント!

10/25(金)〜10/27(日)の3日間限定で、5,500円(税込)以上購入の方へ「リニューアル記念イラスト入りショッピングバッグ」がプレゼントされます。

記念ノベルティ

※本館1F はなびの広場特設カウンターにて、購入レシートを掲示。

※当日の購入レシートのみ有効・合算可能。

(4) パーソナルカラー診断やファッションタイプ診断ができるタブレット版「+PLUS MIRROR(プラスミラー)」を設置!

株式会社Innovation Studioが提供するタブレット版「+PLUS MIRROR(プラスミラー)」を、本館2F セントラルコートにリニューアルオープン当日から約3か月間(予定)設置します。

フェイス・パーソナルカラー診断とファッションタイプ診断を搭載し、お客様へ新しいお買い物体験を提案してもらえます。

+PLUS MIRROR(プラスミラー)

■その他にもスペシャルコンテンツが盛りだくさん!

・フルラッピングバスを運行!

10/1(火)〜12/31(火)の期間中、本リニューアルを記念してイラストレーター・ソリマチアキラさんが手がけたイラストをあしらったフルラッピングバスを、小田急バス吉祥寺営業所管内にて運行します。

小田急バス

・メインビジュアルを完成させよう!「重ね押しスタンプラリー」

・「アトレ吉祥寺 大喜利 GRAND PRIX」最優秀賞の発表

・「ハッピーWポイント」ウィーク開催!

・JRE CARD入会カウンター& JRE POINT WEBサイト 登録案内カウンター

※その他のキャンペーンや各イベント/コンテンツ等の詳細は、特設サイトより確認してください。

【リニューアルオープン情報が一目でわかる特設サイトを公開】

10/1(火)〜11/24(日)の期間中、本リニューアルの情報を網羅した特設サイトを公開します。

新規/リニューアルオープンショップの一覧や販売予定のリニューアル記念商品、ノベルティの情報はもちろん、「地球の歩き方」とコラボレーションした特別リーフレット『アトレ吉祥寺の歩き方』のデジタル版も10/25(金)のリニューアルオープン日に合わせて公開予定です。

特設サイトURL: https://www.atre.co.jp/campaign/renewal_1025/kichijoji/

■「アトレ吉祥寺」施設概要

施設名 : アトレ吉祥寺

所在地 : ・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間 : 10:00〜21:00 ※一部店舗により異なる

階数 : 本館・東館 地下1階〜2階

店舗面積 : 約12,000平方メートル

ショップ数: 186ショップ(2024/10/1現在)

