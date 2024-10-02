日経225先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比760円安の3万8010円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40836.15円 ボリンジャーバンド3σ
39728.50円 ボリンジャーバンド2σ
38651.97円 1日日経平均株価現物終値
38648.00円 5日移動平均
38620.85円 ボリンジャーバンド1σ
38230.80円 75日移動平均
38010.00円 2日夜間取引終値
37975.00円 一目均衡表・転換線
37772.50円 200日移動平均
37513.20円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36405.55円 ボリンジャーバンド-1σ
36307.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35297.90円 ボリンジャーバンド2σ
34190.25円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40836.15円 ボリンジャーバンド3σ
39728.50円 ボリンジャーバンド2σ
38651.97円 1日日経平均株価現物終値
38648.00円 5日移動平均
38620.85円 ボリンジャーバンド1σ
38230.80円 75日移動平均
38010.00円 2日夜間取引終値
37975.00円 一目均衡表・転換線
37772.50円 200日移動平均
37513.20円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36405.55円 ボリンジャーバンド-1σ
36307.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35297.90円 ボリンジャーバンド2σ
34190.25円 ボリンジャーバンド3σ
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