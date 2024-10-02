　2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比760円安の3万8010円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40836.15円　　ボリンジャーバンド3σ
39728.50円　　ボリンジャーバンド2σ
38651.97円　　1日日経平均株価現物終値
38648.00円　　5日移動平均
38620.85円　　ボリンジャーバンド1σ
38230.80円　　75日移動平均
38010.00円　　2日夜間取引終値
37975.00円　　一目均衡表・転換線
37772.50円　　200日移動平均
37513.20円　　25日移動平均
37510.00円　　一目均衡表・基準線
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36405.55円　　ボリンジャーバンド-1σ
36307.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35297.90円　　ボリンジャーバンド2σ
34190.25円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース