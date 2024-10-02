¡ÚÉü¹ï·ÇºÜ¡Û¡Ö¡í¥ê¥¢¥ëÅ´¡í¡¦ÀÐÇËÌÐ¤È¤æ¤¯¿²ÂæÆÃµÞ¤ÎÎ¹¡ª¡×2009Ç¯¤Î½µ¥×¥ìÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òºÆ·ÇºÜ¡ª
Âè102ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐÇË ÌÐ»á¡£Èà¤¬ÇÀ¿åÂç¿Ã»þÂå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ìë¹ÔÆÃµÞ¤ÎÎ¹¤Ë½µ¥×¥ì¤¬Ì©ÃåÆ±¹Ô¼èºà¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤òÉü¹ï·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2009Ç¯2·î16Æü¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¡Ö¥ê¥¢¥ëÅ´¡¢ÀÐÇËÂç¿Ã¤È¤æ¤¯¿²ÂæÆÃµÞ¤ÎÎ¹¡×¤ò·ÇºÜÅö»þ¤ÎËÜÊ¸¤Î¤Þ¤ÞÇÛ¿®¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö·³´Ï¤è¤ê¤âÌë¹ÔÆÃµÞ¤ÎÊý¤¬ÃÇÁ³¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
Å´Æ»¥Ö¡¼¥à¤Î¿¿ÂÇ¤ÁÅÐ¾ì¡ª Îó¼Ö¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿"¸½Ìò³ÕÎ½"Æ±¾è¥ë¥Ý¡£
¡Ø¥µ¥ó¥é¥¤¥º½Ð±À¡Ù¡Á¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¤¤Ê¤Ð¡ÙÅìµþ-Ä»¼è9»þ´ÖÌ©Ãå¡£
¡Ö"¥ê¥¢¥ëÅ´"ÀÐÇËÂç¿Ã¤È¤æ¤¯¿²ÂæÆÃµÞ¤ÎÎ¹¡×
º£¡¢¶õÁ°¤ÎÅ´Æ»¥Ö¡¼¥à¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢½µ¥×¥ì¤¬Å´Æ»¥Þ¥Ë¥¢³¦¤Î¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÐÇËÌÐÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÎÌë¹ÔÆÃµÞ¤ÎÎ¹Ï©¤Ø¤ÎÌ©ÃåÆ±¹Ô¤ËÀ®¸ù¡£"Å´"Ê¬1²¯%¤ÎÇ»Ì©¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¤µ¤¢½ÐÈ¯¤Ç¤¹¡£¢£ÆÃµÞ¡Ø¤Þ¤Ä¤«¤¼¡Ù¤È¡Ø½Ð±À¡Ù¡¢²æ¤¬¿ÍÀ¸¤Î2Âç´¶Æ°
1·î²¼½Ü¤Î¤¢¤ë¶âÍËÆü¡¢Åìµþ±Ø£¹ÈÖÀþ¥Û¡¼¥à¡£½Ð±À»Ô¡¦¹â¾¾¹Ô¤¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º½Ð±À¡¦À¥¸Í¡×¤ÎA¿²Âæ¸Ä¼¼¤¬¡¢º£Ìë¤ÎÀÐÇËÌÐÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î½É¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÐÇËÂç¿Ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¯³¦°ì¤ÎÅ´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¡£¤½¤ó¤Ê¸æÂç¤¬ºòº£¤Î¶õÁ°¤ÎÅ´Æ»¥Ö¡¼¥à¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ËÇ÷¤ë¤Î¤¬º£Ìë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£¤½¤·¤Æ½µ¥×¥ì¤ÏÃÏ¸µ¡¦Ä»¼è¤Ë¸þ¤«¤¦¸æÂç¤ËÆ±¾è¼èºà¤¬µö¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£»þ¹ï¤Ï22»þ¡£Ìë¹ÔÆÃµÞ¤Ï³ê¤é¤«¤Ê²ÃÂ®¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£¤µ¤¢¡¢Âç¿Ã¡¢º£Æü¤ÏÄ«¤Þ¤ÇÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Ã¤¬Å´Æ»¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¡©
¡ÖÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤Ê¡£¤½¤Îº¢¡¢Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»Ð¤Ë²ñ¤¤¤ËÊì¿Æ¤ÈÅìµþ¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÞ¹Ô¡Ø½Ð±À¡Ù¡ØÇòÅÆ¡Ù¡¢ÆÃµÞ¡Ø¤Ï¤È¡Ù¤È¤«¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½¹¥¤¤À¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡©
¡Ö¡Ø¤Ä¤Ð¤á¡Ù¡Ø¤³¤À¤Þ¡Ù¤È¤«¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È·¿¤ÎÆÃµÞ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¤½¤Îº¢¡¢»³±¢Àþ¤Ë¿·¤·¤¯¥¥Ï80¤ÎÆÃµÞ¡Ø¤Þ¤Ä¤«¤¼¡Ù¤¬Áö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÇîÂ¿¤«¤éµþÅÔ¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢¿©Æ²¼Ö¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ëÄ¶¹ë²ÚÎó¼Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¿©Æ²¼Ö¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤³¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤ªÌ£¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¥ï¥¤¥ó¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÌ£¤Ç¤Í¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë´Å¡Á¤¤¤ÎÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¡Á¤¤¡Ù¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½Æ±»þ¤Ë¡¢»³±¢Àþ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÅìµþ¤È»³±¢ÃÏÊý¤ò·ë¤Ö´ÇÈÄÌë¹ÔÎó¼Ö¤Î¡Ø½Ð±À¡Ù¤«¤È¡£½é¾è¼Ö¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¡©
¡ÖÍÄÃÕ±à»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ï¾®1¡£¾å¤Î»Ð¤Î·ëº§¼°¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤ËÊì¤È²¼¤Î»Ð¤È°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤ÏÁ¯Îõ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£´¶Æ°¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é400»úµÍ¤á¸¶¹ÆÍÑ»æ5Ëç¤Î´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¤«¤é¡£»³±¢¤òÁö¤ê¤Ä¤Ä¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¿²¤Æ¡¢Ä«µ¯¤¤ë¤ÈÄ«´©¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¡£²£ÉÍ¤Ç¥·¥¦¥Þ¥¤ÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥¦¥Þ¥¤¤â¤ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×
¡½¡½Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀàµÞ¹Ôá¡Ø½Ð±À¡Ù¤Ç¡£
¡Ö¤½¤¦¡¢¤Ç¤â¡¢¾¼ÏÂ47Ç¯3·î¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ÇÆÃµÞ¤Ë³Ê¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î2·î¤Ë²£ÉÍ¤Î¹â¹»¤ò¼õ¸³¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÏµÞ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æþ³Ø¤Ç¾è¤ë»þ¤ÏÆÃµÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£¤ª¸Å¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ÉŽ¤àÁö¤ë¥Û¥Æ¥ëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿20·ÏµÒ¼Ö¡£¤³¤ì¤òDD54¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£»³±¢Áª¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬Áö¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤¿¤Í¡£¡×
¡½¡½20·Ï¤ÏÌ¾¼Ö¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢Æþ³Ø¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¡£Æþ³Ø¤·¤¿¹â¹»¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥«¥é¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢Í¼Êý¤ËÅìµþ±Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø½Ð±À¡Ù¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÂÔ¤Ä¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸Î¶¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¾è¤ì¤ÐÄ»¼è¤Øµ¢¤ì¤ë¤ó¤À...¤Ã¤Æ¡£Åìµþ±Ø¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤ËÆÃµÞ¡Ø¤Þ¤Ä¤«¤¼¡Ù¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢µÞ¹Ô¡Ø½Ð±À¡Ù¤¬ÆÃµÞ¤Ë³Ê¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÎÅ´Æ»2Âç´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¢£¡Ø½Ð±À¡ÙÇÑ»ß¤ËÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¤â¤·¹ñÅ´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é...
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÂç¿Ã¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÎÃæ¡¢ÂåµÄ»Î¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤â¤è¤¯¡Ø½Ð±À¡Ù¾è¤é¤ì¤Æ¤¿¤È¤«¡£
¡Ö½µ4²ó¡¢¡Ø½Ð±À¡Ù¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£¶âÍËÌë¤ËÄ»¼è¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÆüÍËÌë¤ËÅìµþ¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë²ÐÍË¤ÎÌë¤ËÅìµþ¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÄ»¼è¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¤·¤ÆÄ«9»þ²á¤®¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Çµ¢µþ¡£µÕ¤ËÍ¼Êý¤ËÅìµþ¤«¤éºÇ½ª¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÇÄ»¼è¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ²ñ¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢Ìë8»þ²á¤®¤ËÄ»¼è¤ò½Ð¤ë¡Ø½Ð±À¡Ù¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ôÇ¯¤Ï¿²ÂæÎÁ¶â¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¾è¤ë¤Î¤Ï°ìÈÖ°Â¤¤B¿²Âæ¾åÃÊ¡£¼Ö¾¸¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤âÂçÊÑ¤À¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÆ±¾ð¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡½¡½³Î¤«¤ËB¿²Âæ¤Ï¶¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¸î±Ò´Ï¤Î¿²Âæ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤òÄ°¤¤¤ÆËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬½¼¼Â¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¤·¤¿¡£
¿©Æ²¼Ö¤Ç¤â¤è¤¯ÆÝ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¼ÖÆâÊüÁ÷¤Ç¡Ø½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÀÐÇËÌÐÍÍ¡£¿©Æ²¼Ö¤Ç¡û¡û¤µ¤Þ¤¬¤ªÂÔ¤Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¯¤ÈÇÀ¶¨¤µ¤ó¤äÄ®Ä¹¤µ¤ó¤¬±ã²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£Ìë9»þ¤È¤«¤Ë¤ª³«¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ª¥ì¤ÈÆÝ¤â¤¦¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÌë11»þ¤ÎÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¡£¤ª¼ò¤¬¶¯¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ìë¹ÔÎó¼Ö¤ÎÁ´Éô¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡Ø½Ð±À¡Ù¤¬Ê¿À®18Ç¯3·î¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ÂçÊÑ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡£»ä¤Î¹ñ²ñµÄ°÷À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤òÃ¥¤¦¤Î¤«¤Ã¤Æ¡ª¡¡³Î¤«¤Ë¥¬¥é¥¬¥é¤Î»þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÇÑ»ß¤Î»ÅÊý¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÖÎ¾¤Ï¥Ü¥í¤¤¤Þ¤Þ¤À¤·¡¢¤ªµÒ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤â¤»¤º¤Ë¡¢¤¿¤ÀÏ·µà²½¤·¤Æ°Â³Ú»à¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Ç¡£
JR¤Î¸À¤¤Ê¬¤â¤ï¤«¤ë¡£¿²ÂæÎó¼Ö¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈÈÕ¤Ë1²ó¤·¤«²Ô¤²¤Ê¤¤¤·¡¢ÌëÃæ¤ËÁö¤é¤»¤ë¤ÈÊÝÀþ¤Ë¤âÁêÅö»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Å´Æ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹»º¶È¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤ÉÌ´¤òÇä¤ë¾¦Çä¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡½¡½¤½¤³¤ÇÂç¿Ã¤Ï¸½ºß¡Ö¿²ÂæÆÃµÞ¡Ø½Ð±À¡Ù¤òÉü³è¤µ¤»¤ë²ñ¡×¤òºî¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¡£²ñÄ¹¤¬»ä¤Ç¡¢Éû²ñÄ¹¤¬Ê¼¸Ë¸©Áª½Ð¤Î½°±¡µÄ°÷¤ÎÃ«¸ø°ì¤µ¤ó¡£º£¡¢²ñ°÷¤Ï¤Õ¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Ò¥Þ¤¬¤Ê¤¯¤Æ²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡½¡½¤Ç¤â¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤É¤ó¤É¤óÌë¹ÔÎó¼Ö¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î3·î¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡Ø¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡¦ÉÙ»Î¡Ù¤âÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢Âç¿Ã¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Á¡£Àè½µÂçÊ¬¤Ë½ÐÄ¥¤·¤¿»þ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡ØÉÙ»Î¡Ù¤Ë¾è¤ê¤¿¤¯¤ÆÂç²èºö¤·¤¿¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÀÚÉä¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æµã¤¯µã¤¯ÃÇÇ°¡£¤¢¤¢¡¢¤â¤¦À¾¤Ø¹Ô¤¯¥Ö¥ë¥È¥ì¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤...¡£
¤½¤¦¤À¡¢¤³¤Î3·î¾å½Ü¡¢»¥ËÚ¤Ç¹Ö±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤À¤Ã¤¿¤éµ¢¤ê¤Ë»ÏÈ¯¤«¤é¡ØËÌÅÍÀ±¡Ù¤Ë¾è¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â16»þ´Ö¤â¡£º£¤Î»ä¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½»¥ËÚ¢ªÅìµþ16»þ´Ö¤Ï¥Ä¥é¥¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÁ´Á³¡ª¡¡º£¤«¤é16»þ´Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤ª¤¦¤«³Ú¤·¤ß¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¡£
»ä¤ÏÅ´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÎ®ÇÉ¤Ç¤ÏÃÇÁ³à¾è¤êÅ´á¤Ç¾è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢¼Â¤ÏµÙÆü¤ÏÇ¯¤Ë1²ó¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¾ï¤ËÃ¯¤«¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù¸î¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤Í¡£¤À¤«¤é¸Ä¼¼¿²Âæ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤òËÜÅö¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÂç¿Ã¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÏÀ¯¼£²È¤è¤ê¤â¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¡£½¢¿¦¤¹¤ë¤Ê¤é¹ñÅ´°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â½¢¿¦³èÆ°¤Î»þ¡¢Åö»þ¡¢»²µÄ±¡±¿Í¢°Ñ°÷²ñ¤ÎÍý»ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿Éã¿Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¡£¹ñÅ´¤Ï¤â¤¦¤¹¤°ÄÙ¤ì¤ë¤¾¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½¿¦¼ï¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê±¿Å¾»Î´õË¾¤È¤«¡©
¡Ö¹ñÅ´¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½ÐÀ¤¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Å´Æ»¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤¢¤Î»þÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢Á´Á³°ã¤¦¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Â¿Ë»¤ÊËèÆü¡¢¼ÖÃæ¤Ç°ì½Ö¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£ÃË¤Ê¤é¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À
ÀÅ²¬¤Î¼êÁ°¤Ç¡¢¼èºà¤Ï°ìÃ¶ÃæÃÇ¡£¤·¤Ð¤·Âç¿Ã¤¬Ì²¤ê¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍâÄ«5»þ49Ê¬¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Î¤¿¤áÊ¼¸Ë¸©¤Î¾å·´±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¡£É¹ÅÀ²¼¶á¤¤°Ç¤ÎÃæ¡¢º£ÅÙ¤Ï2Î¾ÊÔÀ®¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÆÃµÞ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¤¤Ê¤Ð91¹æ¡Ù¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¡£¤³¤³¤«¤éÃÒÆ¬µÞ¹Ô¡¢°øÈþÀþ·ÐÍ³¤ÇÄ»¼è¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤À¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁáÄ«6»þ¤«¤éºÆ¤ÓÎó¼ÖÆâ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ºÆ³«¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¶õÁ°¤ÎÅ´Æ»¥Ö¡¼¥à¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Æü±¢¼Ô¤À¤Ã¤¿Å´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤âµÞ¤Ë¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¼ÁÌä¡£Å´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤¤¤«¤ó¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï¡£¥â¥Æ¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¼ñÌ£¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¼ÙÆ»¤Ç¤¹¤è¡£¿§µ¤¥Ê¥·¤Ë°ì¿´ÉÔÍð¡¢¤³¤ì¤¬à¼ñÌ£á¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤Ï¤Ã...È¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Ã¤¬Å´Æ»¤Ç¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÔ¿áÀã¤ÎÃæ¡¢°ìÎ¾¤ÇÁö¤ë¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥«¡¼¤È¤«¡£
¡ÖÌë¹ÔÆÃµÞ¤¬½ÐÈ¯¤¹¤ë¸÷·Ê¤«¤Ê¡£º£¤«¤é±ó¤¯¤Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢µÒÁ¥¤¬½ÐÈÁ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ïÀ¤À¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Î¿·´´Àþ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¤È¤³¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¿·´´Àþ¤Ç¤âÀÎ¤Ï¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¤ÎCM¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Å´Æ»¤Ë¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤È¥í¥Þ¥ó¤¬Íß¤·¤¤¤è¤Í¡×
¡½¡½°ìÊý¤Ç¸½ºß¡¢¶áÂå²½¤Î¶ËÃ×¤Î¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥«¡¼¤òJRÅì³¤¤¬¿ä¿ÊÃæ¡£
¡Ö±¿Í¢°Ñ°÷Ä¹¤Î»þ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦Å´Æ»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÈô¹Ôµ¡¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Åìµþ¡ÁÌ¾¸Å²°¤¬30Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤éÆß¹Ô¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤ÇÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¡£»ä¤Ï»³±¢¤ÎÃ±Àþ¶è´Ö¤Ç°é¤Á¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤Ê¤¤Æß¹Ô¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÆÃµÞ¤ÎÄÌ²áÂÔ¤Á¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¹ß¤ê¤Æ·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëËÜÊª¤ÎÅ´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ï¤ËÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËÁ°Êý¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤â...¡£
¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡¡º£¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾è¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ç¤ÏÉ¬¤º°ìÈÖÁ°¡£¤¢¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿ÅìµÞÅì²£Àþ¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡£¤¢¤ì¤Ï²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½Âç¿Ã¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¾è¤êÊª¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ½çÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢°ìÈÖ¤Ï¡©
¡ÖÃÇÁ³¡¢Ìë¹ÔÆÃµÞ¡£¤½¤ì¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï...¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ì¤ÐÌë¹Ô¤À¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð·³´Ï¤«¤Ê¤¢¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃÇÁ³¡¢³¤¼«¤Î¸î±Ò´Ï¡£¤Ê¤Ë¤«ÁêÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡¡³¤¼«¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ìë¹ÔÆÃµÞ¤È¸î±Ò´Ï¤Ï¤¹¤´¤¯¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¿»þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ÎÏÃ¤À¤±¤É¤Í¡×
¡½¡½¤½¤Î¾è¤êÊª¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¹ñÌ±¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼¡¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡£º£¤Ï¹ñ¸ò¾Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ç¥«¥¤Ìò½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±¿Í¢¾Ê¤Ï¡¢Å´Æ»¡¢Á¥¡¢Èô¹Ôµ¡¡¢¼«Æ°¼ÖÂç¹¥¤¿Í´Ö¤ÎÌò½ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¤Ìò½ê¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡½¡½¤Þ¤µ¤ËÀÐÇËÂç¿Ã¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
¡ÖÅöÁª4²ó¤Î»þ¤Ë¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¤ò¹¥¤¤Ê¤ÎÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢°ì¤âÆó¤â¤Ê¤¯±¿Í¢°Ñ°÷Ä¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÈ¾Ç¯¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥â¥Î¤Ë¾è¤ì¤¿¤·¡£ÀÎ¤Î±¿Í¢Âç¿Ã¤¬º£¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¿Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤¿¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤Ç¤¹¤¬ºòº£¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¹ñ¸òÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡£³Î¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬¡¢º£¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¶²ÉÝ¤Ë¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤Í¡£¤±¤É¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ÆÀ¯¼£²È¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤Ç¤¤¤ë»þ¤³¤½¡¢¼¡¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤¾¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤¤¤´ü´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ºÇÂç¸ÂÅØÎÏ¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¼«¸ÊÌÜÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Ëü°ì¡¢ÀÐÇËÂç¿Ã¤âÍîÁª¤È¤«¡©¡¡¤½¤Î»þ¤ÏJR¤Î·Ð±ÄÂ¦¤ËÅ¾¿È¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤«¤È¡©
¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¡¢ÍîÁª¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£JR¤ËÅ¾¿È¡©¡¡¼ñÌ£¤ò»Å»ö¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¤Ã¤Æ¼¸¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤·Ž¤¤½¤â¤½¤â¸Û¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢²¾¤ËJR¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡£
¡ÖµÒ¼Ö·¿¤Î³«Êü·¿A¿²Âæ¤ÈB¿²Âæ¤ò²¿¤È¤«ÊÝÂ¸¤·¤ÆŽ¤Ç¯¤Ë¿ô²óŽ¤¤«¤Ä¤Æ¤Î¥À¥¤¥ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¶á¤¤·Á¤ÇÁö¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¿¤»¤ë¤¿¤á²¿ÇÜ¤«¤ÎÃÍÃÊ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¾è¤ë¿Í¤ÏÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤ÏÀäÂÐ¾è¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦50ºÐ¤â²á¤®¤¿¤·ÌµÍý¤«¤Ê¤¢¡×
¡½¡½¤È¤Ê¤ë¤È¡¢JR¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤ËÃÏ¸µÄ»¼è¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ï¡©
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡Á¡¢¼ãºù¡Ê¤ï¤«¤µ¡ËÅ´Æ»¤È¤«ÃÒÆ¬¡Ê¤Á¤º¡ËµÞ¹Ô¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¤È¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤â¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂç¿Ã¤ä¼óÁê¤ò¤ä¤ë¤è¤ê¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤Í¡Ê¤½¤·¤Æ¡¢Áë¤Î³°¡¢±ó¤¯¤òÄ¯¤á¤ë¡Ë¡×
Ä»¼è¸©¤ËÆþ¤ë¤ÈÁë¤Î³°¤Ï°ìÌÌ¤ÎÀã·Ê¿§¤Ë
¢£Å´Æ»¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥Þ¤È¥í¥Þ¥ó¤ò¡ª
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¤¤Ê¤Ð¡Ù¤¬¡¢²¬»³¡¦Ä»¼è¸©¶¤Î»Ö¸Íºä¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢É÷·Ê¤Ï°ìÅ¾¡¢µÞ¤ËÀã¿¼¤¤·Ê¿§¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤¢¡Ù¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£»³±¢¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢»³±¢¤¬À¸¤ó¤ÀÂçÊªÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦ÃÝ²¼ÅÐ»á¤È¤Î¸òÍ§¤ËÏÃ¤¬µÚ¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÝ²¼ÀèÀ¸¤ÏÎÙ¤ÎÅçº¬¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤À¤±¡Ø½Ð±À¡Ù¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿À®2Ç¯1·î¡¢»ä¤¬ÅöÁª1²ó¤ÇÌÀÆü²ò»¶¤Ã¤ÆÆü¡£Åìµþ¤Ëµ¢¤ë¡Ø½Ð±À¡Ù¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÝ²¼ÀèÀ¸¤â¾è¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¡¢¸Ä¼¼¿²Âæ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤é¡ØÀÐÇË¤Ê¤¢¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤ªÁ°¤¬ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ¼¤ÇÅöÁª¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Áªµó¤Î¿ÀÍÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃÝ²¼ÅÐ»á¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤Ï¡ª
¡ÖÅö»þ¤ÏÃæÁªµó¶è¤Ç¡¢ÅÏÊÕÇÉ¤Î»ä¤ÏÃÝ²¼ÇÉ¤ÎÂåµÄ»Î¤È¶¥¤Ã¤Æ¤¿¡£Á°²ó¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎºÇ²¼°Ì¤ÇÅöÁª¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÁªµó¡¢¾ÃÈñÀÇÆ³Æþ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤µ¤é¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤Æ¡¢²¶¤ÏÅöÁª1²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¡Á¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤ÊÁªµó³èÆ°¤ò¡©
¡Ö¥¦¥½¸À¤Ã¤ÆÅöÁª¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ»¿À®ÏÀ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¹ñ¤òÄÙ¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤ÇÍî¤Á¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤È¤³¤í¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×ÅöÁª¡×
¡½¡½¥³¥Ó¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤ó¥¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÃÝ²¼ÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÇÁíÍý¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥ï¥·¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø½Ð±À¡Ù¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤¿¡£Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ø½Ð±À¡Ù¤Ç¾¾¹¾±Ø¤ËÃå¤¤¤Æ¤âÈë½ñ¤·¤«·Þ¤¨¤Ë¤³¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â½é¤á¤ÆÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃÎ»ö¤ÏÍè¤ë¤ï¡¢»ÔÄ¹¤ÏÍè¤ë¤ï¡¢»ÔÌ±¤â¤¿¤¯¤µ¤ó·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¡£¥Ò¥é¤ÎÂç¿Ã¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤Ö¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤µ¤¾´î¤Ö¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤éÁíÍý¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃÝ²¼ÀèÀ¸°ìÎ®¤Î¸À¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤±¤É¡¢Æ±¤¸»³±¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÃÝ²¼ÀèÀ¸¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀÐÇËÂç¿Ã¤Ë¤âº£Æü¡¢ÅöÁ³Ä»¼è±Ø¤ËÃÎ»ö¤¬¤ª·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¡©
¡ÖÃ¯¤âÍè¤Ê¤¤¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¥¢¥Ï¥Ï¡×
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢½ªÅÀ¤â¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎJR¤ØÃíÊ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¡£
¡Ö¤Ê¤¤¡ÊÂ¨Åú¡Ë¡£·Ð±Ä¿Ø¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤È¤ï¤«¤ë¤â¤ó¤Í¡£¥É¥é¥Þ¤ä¥í¥Þ¥ó¤òº£¤ÎJR¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤À¤Ê¡Á¤ÈÄü¤á¤Î¶ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡½¡½¤Ç¤â¡¢Âç¿Ã¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤ÈÊª¿½¤¹¿Í¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤¤¤ä¡¢Å´Æ»¥í¥Þ¥óÇÉ¤¬ÀäÌÇ¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡Èà¤éÅª¤Ë¤Ï700·Ï¡Ø¤Î¤¾¤ß¡Ù¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤·¡£¤Ç¤â¡¢0·Ï¿·´´Àþ¤Î°ìÅù¼Ö¤Ç´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤ÊàÊÌÀ¤³¦´¶á¤¬º£¤ÎJR¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤Þ´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡ØËÌÅÍÀ±¡Ù¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¡Ø¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡Ù¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡½¡½¼ä¤·¤¤É÷Ä¬¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤ËÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡¡Îó¼Ö¤Ï·è¤·¤Æ¡¡¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¾è¤Ã¤Æ»Ä¤½¤¦Ì¾Îó¼Ö¡Ù
Å´Æ»¤ÏÃ¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤¼ñÌ£¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇËþÂ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢Å´Æ»¥Ö¡¼¥à¤â¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¡¢¤È¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢Å´Æ»¼ñÌ£¤¬Ä¶¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬Å´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤¢¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤Ê¤¢¡£¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤Ç¤â¤½¤¦¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÇä¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜ²»¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡×
¡½¡½¤µ¤¹¤¬Âç¿Ã¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥ß¥¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥Ö¹¥¤ß¡£
¡Ö¤Ë¤ï¤«¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡¡¤Þ¤¢¡¢ÅöÁ³¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¤¹¤°Îä¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°¦¾ð¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½Âç¿Ã¡¢¤ä¤Ã¤ÑÅ´Æ»°¦¤¬¿¼¤¤¤Ã¥¹¡£
¤½¤·¤ÆÎó¼Ö¤ÏÄ«7»þ22Ê¬¡¢ÌÔ¿áÀã¤ÎÄ»¼è±Ø¤ËÅþÃå¡£¤ä¤Ï¤êÃÎ»ö¤Ï½Ð·Þ¤¨¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¿Ã¤ÏÈë½ñ¤ÈSP¤Ë°Ï¤Þ¤ìÂÁá¤Ë¿áÀã¤Î³¹¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ä»¼è±Ø¤Ë¤Æ¡£¤³¤Î»þ¤Î½µ³¹¤ÏÅÚÍË¤Ë7¤Ä¡¢ÆüÍË¤Ë6¤Ä¤Î½¸²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡ü¤¤¤·¤Ð¡¡¤·¤²¤ë
1957Ç¯2·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£»°°æ¶ä¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢1986Ç¯¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷ÅöÁª¡£¸½ËãÀ¸Æâ³Õ¤Ç¤ÏÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë¡£ÌµÎà¤Î·³»ö¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¾è¤êÊª¤Ê¤é¤¹¤Ù¤ÆÂç¹¥¤¤È¤¤¤¦º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÃË¤Î¥³¡£¹¥¤¤Ê¼ÖÁë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¾å¤ê¤ÎÇ®³¤¡Á¾®ÅÄ¸¶´Ö¤Ç¸«¤¨¤ë³¤¤ÎÉ÷·Ê¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â·ÇºÜÅö»þ¤Î¥Þ¥Þ¡Ë
¹½À®¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿ËÜÅÄÍº»Î