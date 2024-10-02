ÅÐÏ¿¼Ô53Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤¬¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¤òºÆ¸½¡Ö80¥¥í¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öacosta¡ª¡×¤ÎÄ¶³ÈÂçÈÇ¡ÖUltra acosta¡ª@ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥¦¥ë¥¢¥³¡×¡Ë¤¬¡¢9·î6Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþÅÔÅÔËÅç¶è¤ÎÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥ß¤¸¤ã¤Ñ¤ó¤µ¤ó¡Ú23ÅÀ¡Û
²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè3²ó¡Ö¥¦¥ë¥¢¥³¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¤Ç¤Î¸òÎ®²ñ¤ä»£±Æ²ñ¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Öacosta¡ª¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ä¡¢ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢½Ò¤Ù2.3Ëü¿Í¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¡ÖENTAMEnext¡×¤Ç¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤µ¤ó¤ËÄ¾·â¤·¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤Î»£±Æ¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤è¤ê¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥ß¤¸¤ã¤Ñ¤ó¤µ¤ó¡£YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô53Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëÂç¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ï¼«ºî¤Î¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿½¸¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Öacosta¡ª¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢Çã¤¤Êª¤ä¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤ËË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¤Ë¡¢ÇÛ¿®¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¤ò¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢9Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¥¥Ã¥«¥±¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤ò¹¥¤¤Ê¤Î¤¬1ÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¸µ¡¹80¥¥í¤¢¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ç¤â»é¼ÁÀ©¸Â¤ä±¿Æ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡ËÍ¤¬¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡°áÁõ¤ÏÁ´Éô¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎÆ°¤¯±©¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡½Å¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Èè¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ª
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï°ìÈÖ¤ÎÀµµÁ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¤¦¤ï¡¼¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤³¤ì°ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤ÆÌò¤ËÆþ¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¡×¤Ç¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¥å¥ó¥±¥ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¡¢¤È¤¢¤ë½÷À¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤È²¼¤ò¸«¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¼¥³¥¹¥×¥ì»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¤½¤ÎÊý¤¬¡Ö¥Ò¥å¥ó¥±¥ëÍÍ¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¤½¤ì¤¬ÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¿´¤È¿´¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤¬ÇÛ¿®¼Ô¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¿Í¤Ë¤ä¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç·ù¤Ê¤³¤È¤Ï²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤ÏÝµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤µ¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1¥ö·î´°Á´¤ËµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬ÇÛ¿®¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤º¤Ë¡¢²æËý¤·¤Æ·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¥³¥¤¥ÄÌÌÇò¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤ä¤ó¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤ÊýË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¶ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¥³¥Ä¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¥³¥¹¥×¥ìÎò¤Ï24Ç¯¡¢41ºÐ¤Î¸½Ìò¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÂæÏÑ¤Ø¡Ö¥Ç¥¤¥¥ã¥ó¤ÇÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥ß¤¸¤ã¤Ñ¤ó¤µ¤ó¡Ú23ÅÀ¡Û
²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè3²ó¡Ö¥¦¥ë¥¢¥³¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¤Ç¤Î¸òÎ®²ñ¤ä»£±Æ²ñ¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Öacosta¡ª¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ä¡¢ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢½Ò¤Ù2.3Ëü¿Í¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¡ÖENTAMEnext¡×¤Ç¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤µ¤ó¤ËÄ¾·â¤·¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤Î»£±Æ¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢9Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡½¡½¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡©
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¥¥Ã¥«¥±¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤ò¹¥¤¤Ê¤Î¤¬1ÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¸µ¡¹80¥¥í¤¢¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ç¤â»é¼ÁÀ©¸Â¤ä±¿Æ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡ËÍ¤¬¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½°áÁõ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡°áÁõ¤ÏÁ´Éô¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎÆ°¤¯±©¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½Å¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡½Å¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Èè¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ª
¡½¡½¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï°ìÈÖ¤ÎÀµµÁ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æº¤¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¤¦¤ï¡¼¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤³¤ì°ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤ÆÌò¤ËÆþ¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¡×¤Ç¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¥å¥ó¥±¥ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¡¢¤È¤¢¤ë½÷À¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤È²¼¤ò¸«¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¼¥³¥¹¥×¥ì»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¤½¤ÎÊý¤¬¡Ö¥Ò¥å¥ó¥±¥ëÍÍ¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤Î¸òÎ®¤â¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¤½¤ì¤¬ÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¿´¤È¿´¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤¬ÇÛ¿®¼Ô¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¿Í¤Ë¤ä¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç·ù¤Ê¤³¤È¤Ï²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³è¤³è¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡¡Çº¤ó¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤ÏÝµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤µ¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÇÛ¿®¤Î¶Ë°Õ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¥¿¥ó¥ß¤µ¤ó¡¡Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1¥ö·î´°Á´¤ËµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬ÇÛ¿®¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤º¤Ë¡¢²æËý¤·¤Æ·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¥³¥¤¥ÄÌÌÇò¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤ä¤ó¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤ÊýË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¶ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¥³¥Ä¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¥³¥¹¥×¥ìÎò¤Ï24Ç¯¡¢41ºÐ¤Î¸½Ìò¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÂæÏÑ¤Ø¡Ö¥Ç¥¤¥¥ã¥ó¤ÇÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×