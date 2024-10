百名店出身シェフの京都イタリアンは雰囲気◎でデートにもおすすめ！（京都・丸太町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都・丸太町にオープンしたイタリアン。 四季を感じるイノベーティブなコース料理が楽しめます。

Etto(京都・丸太町)

ランタンが照らす入り口 写真:お店から

2024年8月22日、京都市営地下鉄・丸太町駅2番出口から徒歩約13分のところにイノベーティブイタリアン「Etto」がオープンしました。

「Etto」はイタリア語で“小さい、親しみやすい”などを意味する接尾辞。カウンター8席のみの店内では、シェフが腕によりをかけて作る季節のコース料理が楽しめます。

料理長の辰巳征也氏 出典:喘息男さん

料理長の辰巳征也氏は、調理師専門学校を卒業後、烏丸御池「タントタント」「あるとれたんと」でホールとキッチンの経験を積みます。その後「食べログ イタリアン WEST 百名店」にも選出されたイタリアン「RADICE」のスーシェフを約5年務め「Etto」へ。

前菜5種類 出典:喘息男さん

メニューは「おまかせコース」(8〜9品・11,000円)一択です。アンティパストの後に出てくる前菜5種類のプレートがこちら。写真左上から時計回りに、ホタテの塩麹マリネ、鰻とニョッコ・フリット、焼茄子のビアンコマンジャーレ、白いピザ生地(ビアンカ)のサンド、鰯のマリネ。

見た目も鮮やかな料理を彩る器は、市内の工房「TOKINOHA」でオーダーしたもの。一品一品、作品として愛でながらいただきたくなる料理が提供されます。

ワインセラーに並ぶ350本以上のワイン 写真:お店から

店内に設えた特注ワインセラーには、常時350本以上のワインが並びます。セラーの中でじっくり選ぶこともできるので、ワインラバーにはたまりませんね。料理に合わせた「7種ペアリングコース」(8,250円)もあります。

また、ワイン以外にもビールや日本酒、カクテルなど各種そろえています。

店舗の内観 写真:お店から

奥行きのあるフルフラットカウンターは、キッチンのライブ感を味わいながら料理を堪能できる特等席です。店内奥の窓から望める日本庭園も古都・京都らしい風情あふれる演出。大切な人との記念日に。京都旅行の一夜に。特別なひとときを過ごせる素敵なレストランを発見しました。

予約は18:00と19:30で受け付けています。テーブルチェックか直接お電話(11:00〜16:00)でどうぞ。

食べログレビュアーのコメント

出典:喘息男さん

『・ほうじ茶の「やぶきた」

茶葉の味が濃いというか深味のある味わいでいて後味すっきりとしていてめちゃ美味しい。

前菜がかなり手が凝ってるんで

その間のアンティパスト(おつまみ)

・ペンネのフリット

中にはゴルゴンゾーラチーズとクリームチーズ詰め

・ピザ生地に胡麻を練りこんだ焼き菓子

前菜

・焼茄子のビアンコマンジャーレ

白い食べ物という意味のブランマンジェに似た物

コンソメの餡と塩味にキャビア

・鰻とニョッコ・フリット(揚げパン)

黒にんにくペーストとシェリービネガーで風味をつけながら焼いた鰻

・白いピザ生地(ビアンカ)のサンド

生ハム、水牛モッツァレラ、桃ピクルスを挟んで

・ホタテの塩麹マリネ

色素を抜いた発酵トマトのジュレ

・鰯のマリネ

レーズン、玉葱、松の実のペースト

・夏野菜のバーニャカウダスープ仕立て

・パン フレッシュなオリーブオイルと一緒に

・鮎のカダイフ揚げ

コンフィされた鮎は頭から骨全て食べれます。

天使の髪と言われるカダイフで巻かれてます。

フレッシュで軽やかなサルサヴェルデソースが合います

冷やし鴨南蛮

ん?蕎麦?と思う方も(笑)

自家製の全粒粉カッペリーニを使った冷製パスタです。生ハムと乾燥ポルチーニで取ったコンソメスープ

京都のブランド七谷鴨のしっとりしたローストと一緒に

魚料理

・白甘鯛

鱗までパリパリに焼かれた高級魚

クスクスをズッパディペッシェブに浸しながら

(スパイス薫るブイヤベースみたいなスープ)

苦味のクレソンがアクセントに

肉料理

・長崎 黒毛和牛雌イチボ炭焼き

クロモジで燻しながら風味漬けし遠火、近火で焼き上げたお肉は柔らかくしっとり火入れされてました。

マルサラソースで

付け合せわ

ヤングコーンの魚醤焼きと丸い焼きとうもうこしのリゾット

〆は

・秘伝のイカ墨ソーススパゲッティ

ある引退されたシェフから継承した秘伝のパスタ。

3種のイカをかけ合わせたパスタ

フレッシュな柔らかいやりいかの身

あおりいかの粘性があり濃厚で甘味、旨味が強い墨

イカの中でも肝が大きいするめいかの肝

パスタの茹で加減が絶妙で墨が絡みついてます。

たしかにめちゃめちゃ美味い。これはかなり値打ちある。そして有り難いのが歯が黒くならない。

ドルチェは

・トロピカルな卵

パッションフルーツのシャーベット、果肉など

中心の卵型のチョコレートを割ると

中からはココナッツミルクのムースとマンゴーソースが出てきて本当に卵みたいでした。

甘酸っぱい夏らしいドルチェでした

茶菓子

・アーモンドのビスコッティ

・ラズベリーのパートドフリュイ

・アールグレイのフィナンシェ

丁寧に作られていて美味しかった

ハーブティ 「海辺のひとやすみ」

凄く好みのお茶でした

この内容で約1万円は安い。

どこで食べても最近は高くて驚きますが、

ちょっと逆の意味で驚けて嬉しかったです』(喘息男さん)

※価格はすべて税込・サービス料別

<店舗情報>◆Etto住所 : 京都府京都市上京区大黒屋町47TEL : 050-1721-7448

文:斎藤亜希

