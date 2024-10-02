¡Ö¤Û¤ó¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿Í¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×·ùÌ£¤Ê¥Þ¥Þ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÏÃ
²¿¤«¤È¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ê¤¿¤¬¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¼þ¤ê¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÍ¥±Û´¶¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢·ùÌ£¤Ê¥Þ¥Þ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥Á¤Ï²Æ¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ï¡Á¡×
¡Ö¤ä¤¿¤é¤È¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëT·¯¤Î¥Þ¥Þ¡£¤³¤ÎÁ°¤â¡¢»ä¤¬²ÈÂ²¤ÇÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤«¤µ¤ºT·¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡ØÂæÏÑ¡©¡¡¤º¤¤¤Ö¤ó¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Í¡Ù¡Ø¥¦¥Á¤Ï²Æ¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ï¡Á¡Ù¤ÈÏÃ¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤âÂ¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¤½¤³¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯T·¯¤Î¥Þ¥Þ¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿±þ¤»¤º¡¢»ä¤ÎÂæÏÑÎ¹¹Ô¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈT·¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¥à¥Ã¤È¤·¤Æ¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÎØ¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤È¡Ø¤Û¤ó¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿Í¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯5·î¡Ë
¢¦ ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ë¤ÏÌµ»ë¤¬°ìÈÖ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£