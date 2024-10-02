¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¾å¶õ¤Ç·Þ·â¤Î¸÷¤¬¡Ä¥¤¥é¥ó¤¬180È¯°Ê¾å¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¡¡¥Ò¥º¥Ü¥éºÇ¹â»ØÆ³¼Ô»¦³²¤ÎÊóÉü¤â¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÊóÉü¼¨º¶
¥¤¥é¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î2ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢180È¯°Ê¾å¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¡¦¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô»¦³²¤ÎÊóÉü¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á´ÅÚ¤Ç¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¾å¶õ¤Ç¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·Þ·â¤·¤¿ºÝ¤Î¸÷¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤«¤é180È¯°Ê¾å¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ê¥¹¥é¥é»Õ¤é¤ò»¦³²¤·¤¿ÊóÉü¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬È¿·â¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë²õÌÇÅª¤Ê¹¶·â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÈ¿·â¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎµòÅÀ¤Ê¤É¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤Ë±Û¶¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤ÊÃÏ¾åºîÀï¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤âÅ°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¶Áè¤¬ÃæÅì¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£