¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¡¦»ÅçºÌ»á¡¡¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂè°ìÊâ¤Î»î¹ç¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡×¡¡£±£°¡¦£²£¶Æü´ÚÀï¤òÇ®Îõ£Ð£Ò
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î»ÅçºÌ»á¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±Æü¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹ÔÃÓÂÞ»ÙÅ¹¤òË¬¤ì¡¢£²£¶Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤Î¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¦ÆüËÜ¡Ý´Ú¹ñÀï¡Ê£±£´»þ£²£°Ê¬³«»Ï¡Ë¤Î£Ð£Ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»Åç»á¤ÏÆ±»ÙÅ¹¤Î¹â¶¶»ÙÅ¹Ä¹¤ØµÇ°¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÂ£Äè¡£Å¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤¿µÒ¤ØÆü´ÚÀï¤Î¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ£Ð£Ò¤·¤¿¡£º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ù¥¹¥È£¸¤ò·Ð¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂè°ìÊâ¤Î»î¹ç¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£