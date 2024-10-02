¸µÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡¦ÀÐ´Ý»ÖÌç»á¡¡SMILE¼Ò¤ÎàËë°ú¤á¶¯¹Ô¤ËÌÔÈ¿È¯¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤À¡ª¡×
¡¡¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÇÈï³²Êä½þ¤ò¹Ô¤¦£Ó£Í£É£Ì£Å¡½£Õ£Ð¡¥¤ÎàËë°ú¤á¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂêÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡Ê£¹·î²ò»¶¡Ë¤ÎÉûÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÀÐ´Ý»ÖÌç»á¤¬¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡£Ó£Í£É£Ì£Å¼Ò¤Ï³°ÉôÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤ÎÄó¸À¤ò¼õ¤±¤ÆºòÇ¯£¹·î¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¡£µßºÑ°Ñ°÷²ñ¤¬Èï³²¤ò¿½¹ð¤·¤¿¿Í¤Ø¤ÎÊä½þ¶â³Û¤Î»»Äê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Í£É£Ì£Å¼Ò¤Ïº£Ç¯£¸·î£³£°Æü¤ËÊä½þ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬£¹³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÊó¹ð¡££¹·î£³£°Æü¤Ë¤Ï¡ÖÊä½þ¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤È·îÅö¤¿¤ê¤ÎÈï³²¿½¹ð¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È·îÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢¿ôÌ¾¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¼êÂ³Ãæ¤Î¿½¹ð¼Ô¤â´Þ¤á¡¢»Ä¤ëÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¤âÂ®¤ä¤«¤Ë´°Î»¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤«¤éÈï³²Êä½þ¤ËÃå¼ê¡£¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤Æ´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¡£²¿¿Í¤«¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Êä½þ¤Ï´°Î»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ°ìÊýÅª¤ÊËë°ú¤¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤ËÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤ÏÄó°Æ¤µ¤ì¤¿Êä½þ³Û£±£¸£°£°Ëü±ß¤ËÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢£¹·î¤ÎÄ´Ää¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¡¤òÄ¶¤¨¤¿Êä½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö»ä¤ÏºÛÈ½¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈºÇ½é¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´Ää¤ÏÄ¹°ú¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÊä½þ¤¬¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë´°Î»¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Êä½þ¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÃæ¤Ç£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑ¤ËºÇ¤â¿µ½Å¤Ê£Î£È£Ë¤â£¹·î£±£¸Æü¡¢ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£½¾Á°¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÆð²½¤·¤¿¡£º£Ç¯Âç¤ß¤½¤«ÊüÁ÷¤Î¡ÖÂè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Í£É£Ì£Å¼Ò¤ÈÀÐ´Ý»á¤Î¹¶ËÉ¤ÏÂ³¤¯¡£