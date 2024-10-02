バルセロナvsヤングボーイズ スタメン発表
[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 7 フェラン・トーレス
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 26 Ander Astralaga
GK 40 Á. Yaakobishvili
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
DF 39 Andrés Cuenca
MF 14 パブロ・トーレ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 41 Guille Fernández
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
FW 42 Toni Fernández
監督
ハンジ・フリック
[ヤングボーイズ]
先発
GK 33 M. Keller
DF 3 J. Hadjam
DF 4 タンギ ズクル
DF 13 M. Camara
DF 27 L. Blum
MF 7 F. Ugrinic
MF 10 K. Imeri
MF 11 エブリマ・コリー
MF 30 S. Lauper
MF 77 J. Monteiro
FW 9 セドリック・イッテン
控え
GK 26 ダビド・フォン・バルモース
GK 40 D. Marzino
DF 22 アブドゥ コンテ
DF 24 Z. Athekame
DF 55 M. Seiler
MF 8 Ł. Łakomy
MF 14 M. Chaiwa
MF 20 C. Niasse
MF 39 D. Males
FW 15 M. Elia
FW 21 アラン ヴィルジニウス
FW 35 シルヴェル・ギャンブラ・エンブシ
監督
Patrick Rahmen
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 7 フェラン・トーレス
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 26 Ander Astralaga
GK 40 Á. Yaakobishvili
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
DF 39 Andrés Cuenca
MF 14 パブロ・トーレ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 41 Guille Fernández
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
FW 42 Toni Fernández
監督
ハンジ・フリック
[ヤングボーイズ]
先発
GK 33 M. Keller
DF 3 J. Hadjam
DF 4 タンギ ズクル
DF 13 M. Camara
DF 27 L. Blum
MF 7 F. Ugrinic
MF 10 K. Imeri
MF 11 エブリマ・コリー
MF 30 S. Lauper
MF 77 J. Monteiro
FW 9 セドリック・イッテン
控え
GK 26 ダビド・フォン・バルモース
GK 40 D. Marzino
DF 22 アブドゥ コンテ
DF 24 Z. Athekame
DF 55 M. Seiler
MF 8 Ł. Łakomy
MF 14 M. Chaiwa
MF 20 C. Niasse
MF 39 D. Males
FW 15 M. Elia
FW 21 アラン ヴィルジニウス
FW 35 シルヴェル・ギャンブラ・エンブシ
監督
Patrick Rahmen
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります