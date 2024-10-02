[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 7 フェラン・トーレス

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 17 マルク・カサド

MF 19 ラミネ・ヤマル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 26 Ander Astralaga

GK 40 Á. Yaakobishvili

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

DF 36 Sergi Domínguez

DF 39 Andrés Cuenca

MF 14 パブロ・トーレ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 41 Guille Fernández

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

FW 42 Toni Fernández

監督

ハンジ・フリック

[ヤングボーイズ]

先発

GK 33 M. Keller

DF 3 J. Hadjam

DF 4 タンギ ズクル

DF 13 M. Camara

DF 27 L. Blum

MF 7 F. Ugrinic

MF 10 K. Imeri

MF 11 エブリマ・コリー

MF 30 S. Lauper

MF 77 J. Monteiro

FW 9 セドリック・イッテン

控え

GK 26 ダビド・フォン・バルモース

GK 40 D. Marzino

DF 22 アブドゥ コンテ

DF 24 Z. Athekame

DF 55 M. Seiler

MF 8 Ł. Łakomy

MF 14 M. Chaiwa

MF 20 C. Niasse

MF 39 D. Males

FW 15 M. Elia

FW 21 アラン ヴィルジニウス

FW 35 シルヴェル・ギャンブラ・エンブシ

監督

Patrick Rahmen

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります