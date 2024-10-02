[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](エミレーツ スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 11 ガブリエル・マルティネッリ

MF 41 デクラン・ライス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

GK 92 J. Porter

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 47 M. Kacurri

DF 61 J. Robinson

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 49 M. Lewis-Skelly

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 37 N. Butler-Oyedeji

監督

ミケル・アルテタ

[パリSG]

先発

GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 5 マルキーニョス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 17 ビティーニャ

MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 87 João Neves

FW 14 デジレ・ドゥエ

FW 19 イ・ガンイン

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

控え

GK 39 M. Safonov

GK 80 アルナウ・テナス

DF 35 ルーカス・ベラルド

DF 37 ミラン・シュクリニアル

DF 42 ヨラム・ザゲ

DF 45 N. El Hannach

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 24 S. Mayulu

FW 11 マルコ・アセンシオ

FW 23 ランダル・コロ・ムアニ

FW 49 I. Mbaye

監督

ルイス・エンリケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります