アーセナルvsパリSG スタメン発表
[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](エミレーツ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
GK 92 J. Porter
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 47 M. Kacurri
DF 61 J. Robinson
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 87 João Neves
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 19 イ・ガンイン
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 39 M. Safonov
GK 80 アルナウ・テナス
DF 35 ルーカス・ベラルド
DF 37 ミラン・シュクリニアル
DF 42 ヨラム・ザゲ
DF 45 N. El Hannach
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 24 S. Mayulu
FW 11 マルコ・アセンシオ
FW 23 ランダル・コロ・ムアニ
FW 49 I. Mbaye
監督
ルイス・エンリケ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
GK 92 J. Porter
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 47 M. Kacurri
DF 61 J. Robinson
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 87 João Neves
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 19 イ・ガンイン
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 39 M. Safonov
GK 80 アルナウ・テナス
DF 35 ルーカス・ベラルド
DF 37 ミラン・シュクリニアル
DF 42 ヨラム・ザゲ
DF 45 N. El Hannach
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 24 S. Mayulu
FW 11 マルコ・アセンシオ
FW 23 ランダル・コロ・ムアニ
FW 49 I. Mbaye
監督
ルイス・エンリケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります