インテルvsレッドスター スタメン発表
[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 30 カルロス・アウグスト
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ タレミ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 32 フェデリコ・ディマルコ
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
監督
シモーネ・インザーギ
[レッドスター]
先発
GK 18 O. Glazer
DF 5 ウロシュ スパイッチ
DF 24 N. Djiga
DF 33 V. Drkušić
DF 66 Seol Young-Woo
MF 6 ラデ・クルニッチ
MF 14 P. Olayinka
MF 15 サイラス・カトンパ・ムブンパ
MF 21 T. Elšnik
MF 55 A. Maksimović
FW 9 C. Ndiaye
控え
GK 1 マルコ イリッチ
GK 77 I. Guteša
DF 23 ミラン ロディッチ
DF 25 S. Leković
MF 8 ゲロール・カンガ
MF 10 アレクサンダル カタイ
MF 22 Dálcio
MF 32 L. Ilić
MF 73 E. Prutsev
FW 17 ブルーノ・ドゥアルテ
FW 27 Milson
FW 49 ネマニャ・ラドニッチ
監督
Vladan Milojević
※28:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 30 カルロス・アウグスト
FW 99 メフディ タレミ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 32 フェデリコ・ディマルコ
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
監督
シモーネ・インザーギ
[レッドスター]
先発
GK 18 O. Glazer
DF 5 ウロシュ スパイッチ
DF 24 N. Djiga
DF 33 V. Drkušić
DF 66 Seol Young-Woo
MF 6 ラデ・クルニッチ
MF 14 P. Olayinka
MF 15 サイラス・カトンパ・ムブンパ
MF 21 T. Elšnik
MF 55 A. Maksimović
FW 9 C. Ndiaye
控え
GK 1 マルコ イリッチ
GK 77 I. Guteša
DF 23 ミラン ロディッチ
DF 25 S. Leković
MF 8 ゲロール・カンガ
MF 10 アレクサンダル カタイ
MF 22 Dálcio
MF 32 L. Ilić
MF 73 E. Prutsev
FW 17 ブルーノ・ドゥアルテ
FW 27 Milson
FW 49 ネマニャ・ラドニッチ
監督
Vladan Milojević
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります