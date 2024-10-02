[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 30 カルロス・アウグスト

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 99 メフディ タレミ

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 31 Y. Bisseck

DF 32 フェデリコ・ディマルコ

DF 36 マッテオ・ダルミアン

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

監督

シモーネ・インザーギ

[レッドスター]

先発

GK 18 O. Glazer

DF 5 ウロシュ スパイッチ

DF 24 N. Djiga

DF 33 V. Drkušić

DF 66 Seol Young-Woo

MF 6 ラデ・クルニッチ

MF 14 P. Olayinka

MF 15 サイラス・カトンパ・ムブンパ

MF 21 T. Elšnik

MF 55 A. Maksimović

FW 9 C. Ndiaye

控え

GK 1 マルコ イリッチ

GK 77 I. Guteša

DF 23 ミラン ロディッチ

DF 25 S. Leković

MF 8 ゲロール・カンガ

MF 10 アレクサンダル カタイ

MF 22 Dálcio

MF 32 L. Ilić

MF 73 E. Prutsev

FW 17 ブルーノ・ドゥアルテ

FW 27 Milson

FW 49 ネマニャ・ラドニッチ

監督

Vladan Milojević

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります