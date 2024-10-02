レバークーゼンvsミラン スタメン発表
[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](バイアレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レバークーゼン]
先発
GK 1 ルーカス・フラデツキー
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 10 フロリアン・ビルツ
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 21 アミン・アドリ
MF 24 アレイクス・ガルシア
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 22 ビクター・ボニフェイス
控え
GK 17 マチェイ・コバージュ
GK 36 ニクラス・ロム
DF 13 アルトゥール
DF 23 ノルディ・ムキエレ
DF 44 ジャニュエル・ベロシアン
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 19 ネイサン・テラ
MF 25 エセキエル・パラシオス
FW 11 マルタン・テリエ
FW 14 パトリック・シック
監督
シャビ・アロンソ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 69 ラポ ナヴァ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
監督
パウロ・フォンセカ
※28:00開始
<出場メンバー>
[レバークーゼン]
先発
GK 1 ルーカス・フラデツキー
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 10 フロリアン・ビルツ
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 21 アミン・アドリ
MF 24 アレイクス・ガルシア
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 34 グラニト・ジャカ
控え
GK 17 マチェイ・コバージュ
GK 36 ニクラス・ロム
DF 13 アルトゥール
DF 23 ノルディ・ムキエレ
DF 44 ジャニュエル・ベロシアン
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 19 ネイサン・テラ
MF 25 エセキエル・パラシオス
FW 11 マルタン・テリエ
FW 14 パトリック・シック
監督
シャビ・アロンソ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 69 ラポ ナヴァ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
監督
パウロ・フォンセカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります