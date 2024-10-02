小学生・中学生向けAI学習サービス！盛岡学習塾「DOJO」体験授業
盛岡学習塾は、小学生および中学生を対象としたオンライン学習サービス「DOJO」の体験授業を、2024年10月1日から開始。
盛岡学習塾「DOJO」体験授業
盛岡学習塾は、小学生および中学生を対象としたオンライン学習サービス「DOJO」の体験授業を、2024年10月1日から開始します。
本体験授業では、AI技術を活用した個別最適化学習を体験でき、漢字、計算、英単語に特化した学習を行います。
さらに、学力を測る「TOFAS検定」(国際基礎学力検定)の受検も可能です。
今回のキャンペーンでは、1ヶ月間の無料体験期間を設けています。
「DOJO」URL ： https://dojyo.jp/
「TOFAS検定」URL ： https://tofas.education/jp/
「盛岡学習塾」URL： https://morioka-jyuku.com/
■サービスの特徴
● 個別最適化された学習プログラム
生徒ごとの学習進度に応じてAIがカリキュラムを自動で調整し、漢字、計算、英単語を重点的に学習します。
● TOFAS検定を受験可能
「TOFAS検定」を受検することで、学習成果を数値化して確認できます。
検定及び受検お申し込みは盛岡学習塾で可能です。
● 無料体験キャンペーン
1ヶ月間の無料体験期間中、DOJOを通じた学習が体験可能です。
12月20日受付締切。
■利用の流れ
● 盛岡学習塾公式サイトまたはお電話で無料体験授業の予約
● 初回カウンセリングに基づき、AIが最適な学習プランを提案
● 体験授業スタート、TOFAS検定も受験可能
■サービス概要
サービス名：DOJO体験授業(TOFAS検定受験可能)
提供開始日：2024年10月1日(火)
提供時間 ：平日 14:50〜21:30(最終受付 20:00)
場所 ：盛岡学習塾
(〒020-0838 岩手県盛岡市津志田中央1-10-22)
料金 ：無料(体験授業およびTOFAS検定はキャンペーン期間中無料)
無料体験の申し込み方法：以下の専用フォームからお申し込みください。
URL： https://morioka-jyuku.com/
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