盛岡学習塾は、小学生および中学生を対象としたオンライン学習サービス「DOJO」の体験授業を、2024年10月1日から開始。

盛岡学習塾は、小学生および中学生を対象としたオンライン学習サービス「DOJO」の体験授業を、2024年10月1日から開始します。

本体験授業では、AI技術を活用した個別最適化学習を体験でき、漢字、計算、英単語に特化した学習を行います。

さらに、学力を測る「TOFAS検定」(国際基礎学力検定)の受検も可能です。

今回のキャンペーンでは、1ヶ月間の無料体験期間を設けています。

「DOJO」URL : https://dojyo.jp/

「TOFAS検定」URL : https://tofas.education/jp/

「盛岡学習塾」URL: https://morioka-jyuku.com/

■サービスの特徴

● 個別最適化された学習プログラム

生徒ごとの学習進度に応じてAIがカリキュラムを自動で調整し、漢字、計算、英単語を重点的に学習します。

● TOFAS検定を受験可能

「TOFAS検定」を受検することで、学習成果を数値化して確認できます。

検定及び受検お申し込みは盛岡学習塾で可能です。

● 無料体験キャンペーン

1ヶ月間の無料体験期間中、DOJOを通じた学習が体験可能です。

12月20日受付締切。

■利用の流れ

● 盛岡学習塾公式サイトまたはお電話で無料体験授業の予約

● 初回カウンセリングに基づき、AIが最適な学習プランを提案

● 体験授業スタート、TOFAS検定も受験可能

■サービス概要

サービス名:DOJO体験授業(TOFAS検定受験可能)

提供開始日:2024年10月1日(火)

提供時間 :平日 14:50〜21:30(最終受付 20:00)

場所 :盛岡学習塾

(〒020-0838 岩手県盛岡市津志田中央1-10-22)

料金 :無料(体験授業およびTOFAS検定はキャンペーン期間中無料)

無料体験の申し込み方法:以下の専用フォームからお申し込みください。

URL: https://morioka-jyuku.com/

