日本企業逆転の一手！『賃上げ値上げインバウンド』鴨頭 嘉人著

鴨ブックスは、10月30日(水)に新刊『賃上げ値上げインバウンド』(著者:鴨頭 嘉人)を発売します。

発売に先駆けて始まった全国出版記念講演会は、現在7講演を終え、各講演会場での総販売冊数は6,000冊を突破しています。

『賃上げ値上げインバウンド』鴨頭 嘉人著

【出版記念講演会】

10月30日の一般発売に先駆けて始まった出版記念講演会は、名古屋を皮切りに大分、群馬、東京、千葉、神戸、沖縄の7講演が終了し、一般発売前にして既に6,000冊以上を販売。

書店で本が売れないと言われる昨今、1講演会で1,000冊以上を売り上げる背景には、各講演会主催者のコミュニティが生み出すユニークな販売戦略がありました。

9月1日に開催された東京丸の内講演会では、2,004冊を販売し、鴨頭嘉人講演会販売史上最高の売上を記録。

主催者が運営するコミュニティの講師陣によるセミナーと鴨頭の書籍を組み合わせることにより、フロントエンド効果と書籍実売の相乗効果を狙った商品設計で魅力的なラインナップが際立った丸の内講演会、主催者自身がサイドカーで全国各地に直接お届けする特典付きメニューを販売した神戸講演会等、各講演会主催者やそのコミュニティによって売り方や商品メニューに特色が出ており、書籍販売スペースはさながらマーケティングの学習会場となっています。

今後も全国各地で開催される予定の『賃上げ値上げインバウンド』出版記念講演会は、それぞれ主催者が異なります。

著者でありYouTube講演家である鴨頭嘉人の圧倒的熱量による講演のほか、開催地によって異なる書籍のユニークな販売戦略を学べる機会としても、有効活用が期待できます。

主催者コミュニティの講師陣によるセミナーと書籍を組み合わせ相乗効果を狙った商品設計

【今後の出版記念講演会開催情報】

・10/20(日)14:30【京都】キャンパスプラザ京都

・11/9(土)13:00【滋賀】クサツエストピアホテル

・11/30(土)15:30【広島】JMSアステールプラザ

・1/17(金)18:30【大阪】大阪市立港区民センター

・2/3(月)13:00【博多】福岡国際会議場

・2/7(金)18:30【東京】浅草花劇場

鴨頭嘉人全国講演会申込リンク

https://kamogashira.com/tours/

【本の内容】

初版20,000部。

メディアが伝えてこなかった日本経済の真実を書き尽くす

はじめに

第1部 日本の未来像を知る

第2部 賃上げ 値上げ インバウンド

・安売りの大罪

・値上げ 3つの具体策

・ありあまっている日本のお金

・賃上げ戦略

・インバウンド戦略2.0

・成功のカギはUGC

第3部 値上げとは価値の創造をすること

・VIP戦略

・VIP戦略、重要な3つの要件

・VIPから見える世界

・VIPになるには?

おわりに

【著者プロフィール】

著者でありSNS総フォロワー数250万人超のYouTube講演家・鴨頭嘉人氏

高校卒業後、東京に引越し19歳で日本マクドナルド株式会社に入社。

アルバイトとして4年間、正社員として21年間勤める。

32歳の時にはお客様満足度日本一・従業員満足度日本一・セールス伸び率日本一を獲得し、最優秀店長として表彰される。

その後も最優秀コンサルタント・米国プレジデントアワード・米国サークルオブエクセレンスと国内のみならず世界の全マクドナルド表彰を受けるなどの功績を残す。

2010年に独立起業し株式会社ハッピーマイレージカンパニーを設立(現:株式会社東京カモガシラランド)。

人材育成・マネジメント・リーダーシップ・顧客満足・セールス獲得・話し方についての講演・研修を行っている日本一熱い想いを伝える炎の講演家として活躍する傍ら、リーダー・経営者向け書籍を中心に24冊(海外2冊)の書籍を出版する作家としての顔も持つ。

また、堀江貴文氏がプロデュースする会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA」のフランチャイズ店舗「YAKINIKUMAFIA IKEBUKURO」のオーナーとしての店舗経営の他、NFTコミュニティ運営やクラウドファンディング、オンラインサロン『鴨Biz』の運営、さらには「良い情報を撒き散らす」社会変革のリーダーとして毎日発信しているVoicyのフォロワー数は24万人超、YouTubeの総再生回数は2億回以上、チャンネル登録者数は延べ100万人を超す、日本一のYouTube講演家として世界を変え続けている。

