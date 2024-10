福間 英祐先生監修！ペリカン石鹸『セルフチェック用パッドNADETE』『おっぱい想いの石鹸』

ペリカン石鹸は、石鹸で身体を洗いながら行う“胸のセルフチェック”を推奨します。

この活動の一環として、しこりパーツのリアルな感触を再現し、セルフチェックをサポートする『セルフチェック用パッドNADETE(ナデテ)』を開発しました。

2024年10月1日(火)より『NADETE』と『おっぱい想いの石鹸(旧商品名:愛されおっぱい)』のセットアイテムを数量限定で販売中です。

ペリカン石鹸『セルフチェック用パッドNADETE』『おっぱい想いの石鹸』

■胸のセルフチェック啓蒙活動を機に商品名リニューアル!

『愛されおっぱい』は、2020年の発売以来、バストの黒ずみ*やザラつき*を洗い流す効果、バストに最適な石鹸形状、直洗いと泡洗いの2WAY使用が可能な点で多くの利用者が支持しています。

2022年には、アットコスメの口コミランキング「バスト・ヒップケア部門」で3位にランクインし、バストケア商品として独自のポジションを確立しました。

そして今回、“胸のセルフチェック”啓蒙活動に合わせて、『愛されおっぱい』の商品名を『おっぱい想いの石鹸』へとリニューアルします。

美容面だけでなく、「おっぱいを守るケア」として、より自分のためのバストケア商品であることを表現した商品名に改名しました。

*古くなった角質や酸化した皮脂による

■“9人に1人”が、乳がんになる時代

日本人女性の約9人に1人が、生涯のうちに乳がんにかかると言われています。

特に30代後半から発症率が増加し、40歳以上の働き盛りの世代で多く発見されています。

しかし、乳がんは「自分で見つけることができる唯一のがん」とされており、早期発見であれば90%が治るとされています。

そのため、日頃から胸の状態に関心を持ち、セルフチェックや定期検診を受けることが大切です。

乳がんは、乳腺に発生する悪性腫瘍です。

しこりや分泌物、皮膚のくぼみやただれといった初期症状を見逃すと、がん細胞は増殖し、乳腺の外や他の臓器に広がるリスクがあります。

乳がんの初期症状とセルフチェック方法

乳がんの発症者の約9割に「しこり」が現れると言われていますが、その感触を知っている人は少ないのではないでしょうか。

■『セルフチェック用パッドNADETE』でしこりパーツの感触チェック!

セルフチェック用パッドNADETEの使い方

より多くの方に胸のセルフチェックを啓蒙するために、まずはしこりの感触を知ってもらうことが大切だと考えました。

そこで亀田総合病院 乳腺科の福間 英祐(ふくま えいすけ)先生監修のもと、『セルフチェック用パッドNADETE』を開発しました。

『NADETE』誕生

■リアルな感触をめざして

『NADETE』の開発において、次なる課題は胸としこりパーツのリアルな感触を再現するための素材選定でした。

硬さの異なる複数の素材サンプルを用意し、福間先生に直接触っていただきました。

そして選定された素材にしこりパーツを内蔵し、再度福間先生に確認を依頼。

しこりパーツの高さや配置をミリ単位で調整しながら、何度も試作品を改良し、リアルな感触を追求しました。

さらに、開発チーム自身も数カ月にわたり使用テストを実施。

触り心地や使いやすさなどを、細部にいたるまで確認し、試行錯誤を繰り返しました。

こうして約2年もの歳月をかけて、『NADETE』はようやく完成にいたりました。

■おっぱいを洗うついでにセルフチェック!

胸のセルフチェック方法

[セルフチェック用パッドNADETE監修者プロフィール]

福間 英祐(ふくま えいすけ)

福間 英祐先生

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 乳腺科主任部長

日本乳癌学会 認定医・専門医・指導医

1995年世界で初めて内視鏡を乳がん手術に導入。

2006年乳房にメスを入れずに、乳がんに針を刺し、がん細胞を凍結

して死滅させる「凍結療法」を世界に広めた。

年間600人もの乳がんの新患患者を診察し、しこりを発見・治療している、乳がんの名医。

胸のセルフチェックサポートセット

発売日 : 2024年10月1日(火)

価格 : 3,080円(税込)

商品重量: 143g

胸のセルフチェックサポートセット

■数量限定セット内容

・おっぱい想いの石鹸

価格[単品]: 660円(税込)

商品容量 : 70g

※旧商品名:愛されおっぱい

※単品商品の発売は、2024年10月1日(火)より、順次予定しています。

おっぱい想いの石鹸

・セルフチェック用パッドNADETE

価格[単品]: 2,750円(税込)

商品容量 : 17g

※単品商品の発売は、2024年10月1日(火)です。

セルフチェック用パッドNADETE

・NADETE取扱説明書(全8ページ)

