オンラインで高校卒業の単位認定が！リバランス「通信制オンラインスクールRe学院」

リバランス「通信制オンラインスクールRe学院」

リバランスは、学校法人八洲学園が運営する八洲学園大学国際高等学校と業務提携し、10月1日よりオンラインで高校卒業の単位認定ができる「通信制オンラインスクールRe学院(りがくいん)」を開校。

新入生の募集を開始します。

■業務提携の背景

令和4年の文科省の調査によると、全国の小中学生のうち299,048人が不登校に陥っており、割合にすると3.2%で、クラスに1人は不登校児がいるという計算となります。

そして「学力」や「コミュニケーション能力」に起因したトラブルが大きな要因だということがわかっており、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)・ギフテッド(2E)の特性が影響していると私たちは考えます。

また不登校になると高校受験では内申点の問題が生じ、内申点の不足によって進学に悪影響を及ぼします。

このような現状を踏まえ、全国の発達障害・ギフテッドの不登校児を支援する通信制オンラインスクールを開校したいという考えに至り、八洲学園大学国際高等学校と業務提携しました。

■業務提携の内容

業務提携によってRe学院は八洲学園大学国際高等学校の通信制サポート校となります。

発達障害・ギフテッドの不登校児を支援する当校は、他校には無い特徴的かつ専門的な指導を行います。

主な特徴は以下の通りです。

1)全国の発達障害・ギフテッドを対象とした通信制オンラインスクール

通信制オンラインスクールなので、全国の発達障害・ギフテッドの不登校児を受け入れることができます。

土日祝日以外の平日は午前10時から開校しており、いつでも分からない問題を質問することができます。

また当校は発達障害・ギフテッド専門塾が母体なので、各生徒の発達特性に合わせた個別指導計画書を作成し、学習支援とソーシャルスキルトレーニングの両面から支援します。

中等部はフリースクールとなり、在籍している中学校に申請すれば出席扱いとされます。

(中学校の判断次第)

2)八洲学園大学国際高等学校の生徒の支援

現在、八洲学園大学国際高等学校に通っている生徒の支援も可能です。

通信制高校には発達障害・ギフテッドの受け皿という一面がありますが、十分に支援が行き届いてません。

そこで私たちの発達支援サービスを提供することで、既存の生徒の満足度をあげることができます。

3)年1回開催される沖縄での集中スクーリング

Re学院は原則として定期的な通学は不要ですが、年1回は八洲学園大学国際高等学校で開催される6泊7日の集中スクーリングに参加する必要があります。

スクーリングは入学シーズンの4月と10月を除いて年間15回開催され、スクーリング中に、面接指導(授業)・特別活動・単位修得試験等を全て行います。

スポーツ・芸術・音楽など、毎回テーマを設けており、自分の都合や趣味に合せて好きな時に参加できます。

