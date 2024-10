HUNNY BEEが、念願のニューシングル「Re:Start With Yourself/歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!」をリリース。リード曲「Re:Start With Yourself」のミュージックビデオを公開した。リリースに合わせて公開されたリード曲「Re:Start With Yourself」のミュージックビデオでは、所属事務所の先輩で女優の伊藤かずえが応援出演。1985年に当時19歳で初主演を飾り、不良少女がロックバンドの結成を目指していく成長青春ストーリーで、横須賀を舞台としたドラマ「ポニーテールはふり向かない」を彷彿とさせるミュージックビデオとなっている。

リリース情報

「Re:Start With Yourself/歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!」



初回限定盤A(CD+DVD)



初回限定盤B(CD+DVD)



通常盤(CD)

2024年10月2日(水)発売

初回限定盤A(CD+DVD) VIZL-2359 ¥2,970(税込)

初回限定盤B(CD+DVD) VIZL-2360 ¥2,970(税込)

通常盤(CD) VICL-37746 ¥1,320(税込)

<初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤(初回プレス分)封入特典>

・ソロトレカ(12種ランダム1枚)

<CD収録内容>※全形態共通

1. Re:Start With Yourself

2. 歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!

<初回限定盤A DVD収録内容>

1. Re:Start With Yourself(Music Video)

2. Re:Start With Yourself(Making Movie)

<初回限定盤B DVD収録内容>

1. 歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!(Music Video)

2. 歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!(Making Movie)

ライブ・イベント情報

<HUNNY BEEリリース記念イベント>

開催日:2024年10月2日(水)

会 場:HMV & BOOKS SHIBUYA5Fイベントスペース

時 間:1部 17:00〜、2部 19:00〜

内 容:ミニライブ&特典会



開催日:2024年10月5日(土)

会 場:タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース

時 間:1部 13:00〜、2部 15:00〜

内 容:ミニライブ&特典会



開催日:2024年10月6日(日)

会 場:ヴィレッジヴァンガード渋谷本店 B2Fイベントスペース

時 間:18:30〜

内 容:ミニライブ&特典会



詳細:https://hunnybee-official.com/contents/853525

関連リンク

◆「いっしょにおどろう!コモドなたいそうプロジェクト スペシャルサイト

◆Official Site

◆Official YouTube

◆Official Instagram

◆Official TikTok

◆Official Staff X

今作は全編にわたり横須賀でロケを行い、挫折を味わい再起をかけて頑張るメンバーが、アルバイトを掛け持ちながら再び輝くことを目指し、汗と笑顔と友情で紡がれるHUNNY BEEの成長青春ストーリー。「ポニーテールはふり向かない」のドラマシーンをオマージュ的に再現し、日々奮闘するメンバーがアイドルとしてライブハウスで元気よく歌い踊り、ライブハウスのオーナー役・伊藤かずえがHUNNY BEEを見守るシーンは見どころだ。【HUNNY BEE メンバーコメント】米倉れいあ:ついに私たちの曲がリリースされるのが本当に嬉しいです。一人一人が熱い想い、強い想いを込めた曲なので皆さんに沢山聴いて欲しいです。これからも努力を怠らないよう頑張りますので、応援よろしくお願い致します。竹内カンナ:本日リリースされた“Re:Start With Your Self”聴いて下さいましたか?私たちの物語がここからリスタートします!ぜひこれからのHUNNY BEEの活動を楽しみにしていてください!藤ゆりな:私たち6人は夢に向かって一歩踏み出しました。そばにいてくださるファンの方はもちろん、たくさんの方に、幸せや良い影響を与えるアイドルになりたいです。これから、私たちの音楽とパフォーマンスを心を込めて届けていきますので、応援よろしくお願いします。リコ:ついに!HUNNY BEEのニューシングルがリリースされました!個性豊かな私たち6人が、それぞれの道を歩みながら、夢に向かって一緒に突き進んでいく姿をお届けできたらと思っています!メンバーの想いが詰まった初のシングル、ぜひたくさん聴いてください!朝比奈エマ:明るい曲調と親しみやすい歌詞で、皆さんの日常に寄り添える楽曲になっていますので、たくさん聴いていただけると嬉しいです!吉沢凛音:いよいよリリース日になりました!皆さんにお見せできる日を楽しみに待っていました。是非たくさん私たちの曲を聴いて頂けたら嬉しいです!これからも応援よろしくお願いします。