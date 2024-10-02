BMK、ラストシングル「BIG MONSTER KITE」配信リリース＆ラストアルバムの詳細発表
2025年1月の＜BMK解散ライブ＞を発表したBMKが、集大成となるラストシングル「BIG MONSTER KITE」を配信リリースした。
12月18日発売のラスト・アルバム『Big Monster Kite』からのリードトラックとなる本楽曲は「俺らが“俺ら”になったBMKという存在が、この先も、いつまでも、誰かの空を勇気づける存在でありたい」と願うレターソング。BMK代名詞ともいえる熱いロックチューンにのせて、今までのBMKの歴史が詰まったセルフタイトル曲らしい爽やかな楽曲に仕上がっている。
リリース情報
2024年10月2日(水)発売
https://jvcmusic.lnk.to/bmk_bigmonsterkite
リリース情報
▲【ベスト盤】5種ランダムジャケット
▲【ベスト盤】5種ランダムジャケット
▲【ベスト盤】5種ランダムジャケット
▲【ベスト盤】5種ランダムジャケット
▲【ベスト盤】5種ランダムジャケット
2024年12月18日(水)発売
【ベスト盤】VICL-65998 \3,300（税込）
＊5種ランダムジャケット
＜収録曲※予定＞
1:B GATE
2:モンスターフライト
3:ヒカリフル
4:Beat Monster
5:ワイルドジャーニー
6:HOMETOWN
7:だって今日まで恋煩い
8:Monster G
9:TOP OF TOP
10:UNITE！
11:NANAKORO!
12:あっちっち！
13:feel
14:おばけ ばけばけ ばけがっちゃ！
15:HEAVY?!
16:FLY & GO NOW
17:Move!
18:タイムカプセル
19:ありがとうの音。
20:BIG MONSTER KITE
【コンプリート盤（数量限定）】
VIZL-2355（3CD+Blu-ray+Photobook） \11,000（税込）
＊特殊仕様（B5サイズ）
＜収録予定曲：CD1＞
1:モンスターフライト
2:ヒカリフル
3:午後10時のon the road
4:BIG RAGE
5:Beat Monster
6:ワイルドジャーニー
7:HONE TOWN
8:RED ZONE
9:だって今日まで恋煩い
10:Monster G
11:Puzzle
12:ナガレボシ
13:TOP OF TOP
14:Disconnection
15:UNITE！
＜収録予定曲：CD2＞
1:ありがとうの音。
2:Original Future
3:巣立ちAway
4:アッカンワラベー
5:おばけ ばけばけ ばけがっちゃ！
6:NANAKORO!
7:恋華火
8:あっちっち!
9:feel
10:FLY & GO NOW
11:Move!
12:HEAVY?!
13:タイムカプセル
14:BIG MONSTER KITE
＜収録予定曲：CD3＞
1:アドバンテージ!（BMK the BEST ver.）
2:ボクたちのONE（BMK the BEST ver.）
3:バッシャーン!!! （BMK the BEST ver.）
4:ロックスター番長（BMK the BEST ver.）
5:ゴリゴリ☆サバンナロード（BMK the BEST ver.）
6:がけっぷち純情（BMK the BEST ver.）
7:Promise（BMK the BEST ver.）
8:えいやッ喝采（BMK the BEST ver.）
9:バリガチタッチダウン！！（BMK the BEST ver.）
10:ハジマリのMessage
11:ラブエンX
12:BLAZING!!!!!
13:モンスター体操
14: じゃあね。
15: RUN&GUuuuuN!
＜Blu-ray＞
●長編ドキュメンタリームービー「俺らが”俺ら” になったBMK」
●MUSIC VIDEO
・モンスターフライト
・Beat Monster
・だって今日まで恋煩い
・Monster G
・TOP OF TOP
・おばけ ばけばけ ばけがっちゃ！
・ありがとうの音。
・NANAKORO!
・feel
・BIG MONSTER KITE
ライブ・イベント情報
〈日時・会場〉1/31(金) Zepp Nagoya
〈出演〉BMK（米谷恭輔・三隅一輝・松岡拳紀介・佐藤匠）
関連リンク