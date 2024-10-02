＜SAKANAMON TOUR 2024「ト・モ・ダ・チ？トモダチッテウマイノカ？？？」＞



10月4日（金）大阪 246 LIVEHOUSE GABUGuest：バウンダリー10月6日（日）福岡 Livehouse & Club PEACEGuest：SPRINGMAN10月20日（日）愛知 池下CLUB UPSETGuest：meiyo10月25日（金）宮城 LIVE HOUSE enn2ndGuest：鉄風東京11月9日（土）東京 恵比寿LIQUIDROOMGuest：cinema staff■チケット前売り：\4,800 / 当日：\5,300[一般発売]8月17日（土）10：00から先着e＋：https://eplus.jp/sf/word/0000051952チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=A1180045ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=395575