SAKANAMON、新曲「ただそれだけ」を配信リリース
SAKANAMONの新曲「ただそれだけ」が配信リリースされた。理不尽に溢れる現代社会で「自分らしさを失わないでほしい」という思いを綴った、攻撃的なロックナンバーだ。
公開されたミュージック・ビデオは、酒井ダイスケが監督を担当し、VJを用いたダイナミックで過激ながらも繊細な映像が繰り広げられていく。楽曲に合わせて目まぐるしく感情が展開する演出に注目だ。
なお、2023年2月にBillboard Live YOKOHAMAで開催され反響を呼んだ＜「SAKANAMON 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE “発酵”＞ライブ音源も同時に配信リリースがスタートとなった。15周年を記念したプレミアムライブ全曲を収録した音源だ。
「ただそれだけ」
https://big-up.style/c9maaAcAiO
「SAKANAMON 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE “発酵”」
https://big-up.style/DbY0xbA7Ly
1.シグナルマン（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
2.鬼（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
3.プロムナード（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
4.OTOTOTOTONOO（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
5.1988（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
6.スティッキーフィンガー（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
7.裏鬼門の羊（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
8.PLAYER PRAYER（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
9.真夜中の大岡山にて（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
10.HOME（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
11.ディスタンス（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
12.lyrics（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
13.MAD BALLER（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
14.ロックバンド（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
15.ふれあい（2023.02.17 Billboard Live YOKOHAMA）
＜SAKANAMON TOUR 2024「ト・モ・ダ・チ？トモダチッテウマイノカ？？？」＞
Guest：バウンダリー
10月6日（日）福岡 Livehouse & Club PEACE
Guest：SPRINGMAN
10月20日（日）愛知 池下CLUB UPSET
Guest：meiyo
10月25日（金）宮城 LIVE HOUSE enn2nd
Guest：鉄風東京
11月9日（土）東京 恵比寿LIQUIDROOM
Guest：cinema staff
■チケット
前売り：\4,800 / 当日：\5,300
[一般発売]
8月17日（土）10：00から先着
e＋：https://eplus.jp/sf/word/0000051952
チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=A1180045
ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=395575
◆SAKANAMONオフィシャルサイト