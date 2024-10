Bialystocksが本日10月2日、3rdアルバム『Songs for the Cryptids』をリリースした。あわせて収録曲「Kids」のミュージックビデオも公開。本作は甫木元(Vo)が監督を務め、Bialystocksが出演。実写と切り絵が融合した独自の世界観を描いた作品となった。『Songs for the Cryptids』は、映画『ルート29』の主題歌「Mirror」、CM『ソフラン エアリス』に書き下ろされた「頬杖」、株式会社明電舎「電気よ、動詞になれ。浄化しろ。篇」CMソング「Branches」、テレビ東京ドラマ24『きのう何食べた? Season2』エンディングテーマ「幸せのまわり道」、ドラマ『RoOT / ルート』オープニングテーマ「近頃」など、全10曲が収録。

3rdアルバム『Songs for the Cryptids』

発売日:2024年10月2日(水)

購入:https://bialystocks.lnk.to/3rdalbum_CD



【CD+Blu-ray】PCCA-06324 / 5,500円(税込)



【CD ONLY】PCCA-06325/ 3,300円(税込)





[CD](曲順未定・全10曲)

01. 空も飛べない

02. Kids

03. 近頃

04. 憧れの人生

05. 虹

06. 聞かせて

07. Mirror

08. 頬杖

09. 幸せのまわり道

10. Branches



[Blu-ray]

Bialystocks 2nd Tour 2023 - EX THEATER ROPPONGI



01. Nevermore

02. コーラ・バナナ・ミュージック

03. 花束

04. またたき

05. Emptyman

06. Over Now

07. ただで太った人生

08. 差し色

09. 朝靄

10. All Too Soon

11. 灯台

12. フーテン

13. あくびのカーブ

14. Winter

15. Thank You

16. 頬杖

17. I Don't Have a Pen

18. Branches

19. Upon You

20. 光のあと

21. 日々の手触り

22. 雨宿り



[店舗特典]

Amazon.co.jp:メガジャケ

楽天ブックス:アクリルスタンド

セブンネットショッピング:巾着

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:A5クリアファイル(TOWER ver.)

全国HMV/HMV&BOOKS online:A5クリアファイル(HMV ver.)

<Bialystocks New Album Tour 2024>

2024年10月20日(日)愛知県 Zepp Nagoya

2024年10月26日(土)福岡県 DRUM LOGOS

2024年11月1日(金)宮城県 Rensa

2024年11月2日(土)神奈川県 KT Zepp Yokohama

2024年11月9日(土)北海道 札幌PENNY LANE24

2024年11月17日(日)大阪府 Zepp Namba(OSAKA)

2024年11月29日(金)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

スペースシャワーTV「Bialystocks Tour 2024 at TOKYO DOME CITY HALL」

2024年8月29日(木)21:00〜22:30

Bialystocks特集サイト:https://tv.spaceshower.jp/p/bialystocks_sp/

関連リンク

◆Bialystocks リンク集

CD+Blu-ray盤には、2023年9月に行われたツアーファイナルとなった追加公演<Bialystocks 2nd Tour 2023 - EX THEATER ROPPONGI>が、Bialystocksのジャケットデザインも手掛けるa.n.によるBlu-rayオリジナルカットも収録された特別編集版となって収録されている。10月1日からはアルバムの発売を記念し、タワーレコード全国5店舗にて「Bialystocks 2nd Tour 2023 - EX THEATER ROPPONGI」のライブフォトパネル展を開催。タワーレコード渋谷店では、ライブフォトパネルに加え、「近頃」のMVでメンバーが着用した衣装、「Kids」のMVで登場する切り絵の展示も実施。そして、10月20日からは全国7箇所を回る自身最大規模のライブハウスツアー<Songs for the Cryptids Tour>が開催される。11月2日のKT Zepp Yokohama公演、ツアーファイナルとなる11月29日の Zepp DiverCity(TOKYO)公演はソールドアウト。そのほか公演のチケットは各プレイガイドにて販売中だ。◆ ◆ ◆▼BialystocksコメントCryptids=未確認生物未知との遭遇を繰り返したBialystocks約2年の作品集、旅のお供に是非。様々な視点で楽しんでくれたら嬉しいです。◆ ◆ ◆