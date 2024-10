「AIの倫理と規制」などがテーマ！STSフォーラム「第21回年次総会」

STSフォーラムは、第21回年次総会を2024年10月6日(日)〜10月8日(火)の3日間、国立京都国際会館にて開催します。

STSフォーラム「第21回年次総会」

◆開催概要

会議名:STSフォーラム2024 第21回年次総会

(STS forum 2024 - 21st Annual Meeting)

開催日:2024年10月6日(日)〜2024年10月8日(火)

会場 :国立京都国際会館

本年は「AIの光と影」や「AIと医療」、「AIと教育」、「AIの倫理と規制」などをテーマにしたAIに関する4つの会議をはじめ、「持続可能性への道」、「基礎研究、イノベーションと政策」や「ビジネスにおける科学技術」などの全体会議10セッションと、エネルギーや気候危機、科学技術教育、デジタル技術、グリーンテクノロジーや量子科学などをテーマにした24の分科会に、総勢200名を超える各国のオピニオンリーダーが登壇します。

また、本年の年次総会は、東京大学の専門チームと連携して、最先端のAI技術を駆使した画期的なフォーラムとなります。

AIを使用して、全てのセッションをほぼリアルタイムで要約し、デジタルスクリーンに表示します。

加えて4つの重要なAIセッションについては、AIが作成した要約をAI自ら音声で説明するという先進的な取り組みを実施します。

なお、期間中には世界各国から参加する11名のノーベル賞受賞者を含む科学者や科学技術担当大臣をはじめとする政策立案者、企業のトップらが、科学技術と人類の未来について議論します。

(昨年の年次総会には80を超える国、地域、国際機関からおよそ1,500名が参加)。

2023年開会式 岸田内閣総理大臣登壇

2023年の開会式には 岸田内閣総理大臣が登壇。

