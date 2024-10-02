１９２０年：日本が中国の馬賊と謀り満州・間島地方の朝鮮人や独立運動家を大量虐殺した間島事件（琿春事件）が発生



１９４８年：暴動鎮圧のために済州島に派遣された軍警備隊が反乱



１９７３年：江原道の昭陽江に多目的ダム完工



１９８８年：第２４回夏季五輪ソウル大会が閉幕



２００３年：韓国プロ野球・サムスンの李承菀（イ・スンヨプ）選手がアジア最多シーズン記録となる５６号本塁打



２００７年：盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領が平壌到着、北朝鮮の金永南（キム･ヨンナム）最高人民会議常任委員長と会談



２０１９年：北朝鮮、潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）「北極星３」を試射

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