¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³ ¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÇÃÏ¾åºîÀï¡¡¥¤¥é¥ó¤ÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í½àÈ÷¤«
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï1Æü¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤Ç¤Î¸ÂÄêÅª¤ÊÃÏ¾åºîÀï¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎµòÅÀ¤Ê¤É¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤Ë±Û¶¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤ÊÃÏ¾åºîÀï¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤Ï2006Ç¯7·î°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥Ï¥¬¥êÊóÆ»´±¤Ï²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö½»Âð¤ÎÃÏ²¼¤Ê¤É¿ôÉ´¥«½ê¤ÇÉð´ï¤äÇúÈ¯Êª¤Ê¤É¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÇË²õ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¬¥êÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá´ü¤ËÃÏ¾åºîÀï¤ò½ª¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ü´Ö¤ÏÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅì¤ÇÊ¶Áè¤Î³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£