ウルトラファインバブル商品購入で豪華賞品が抽選で当たる！SANEI「 創業70周年記念キャンペーン」

SANEI「 創業70周年記念キャンペーン」

■キャンペーン概要

・購入・応募期間 : 2024年10月1日(火)〜2025年1月31日(金)

・プレゼント賞品 : JTBトラベルギフト 10万円分 70名様

えらべるPay 1,000円分 700名様

・応募方法 : 対象商品を1点以上購入のレシートなどの

購買証明を撮影し、本キャンペーンサイトの

応募フォームから撮影した画像をアップロードして

必要事項をご入力の上、ご応募ください。

・対象商品 : SANEIのウルトラファインバブル商品

詳しくはキャンペーンサイトを確認してください。

・キャンペーンサイト: https://www.cp-lp.jp/sanei70th-cp/

SANEI、創業70周年を記念して、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを2024年10月1日より実施中。

1954年創業のSANEIは日本初のシャワー付湯水混合栓を発売するなど、多くの家庭に快適な水まわり商品を提供してきました。

2021年にはウルトラファインバブル発生装置を搭載した商品として浄水ファインバブルシャワーセットを発売。

現在では、キッチン、バス、洗面、洗濯など、ご家庭の各水まわりに合わせたウルトラファインバブル商品を多数取り揃えています。

■SANEIの主なウルトラファインバブル商品

シングル混合栓/K87121ET6JV

ウルトラファインバブルの小さな泡が素材の中に入り込み、うま味を素早く引き出してくれます。

ステンレス板から出る細かいシャワーとウルトラファインバブルの相乗効果でお皿洗いも素早くスッキリ。

FBミストシャワー/PS3064-81XA-CMBP

スキンケアと節約を叶えるシャワーヘッド。

ウルトラファインバブルミスト水流が手洗いよりもやさしく汚れを落とし、スキンケアの土台作りをサポートします。

手元でストップできる機能を搭載し、便利さと節約効果も高めました。

FB洗濯機用アダプター/PM100-20

現在お使いの洗濯機にウルトラファインバブルの効果をプラス。

繰り返し洗濯後の洗い残しに差が出ます。

洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ。

シングルスプレー洗面混合栓/K37110E6JV

お湯で洗った後は乾燥しやすい肌状態になります。

ウルトラファインバブルは皮膚の水分量を持続させるので手洗いだけでなく洗顔にもおすすめです。

