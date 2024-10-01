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Number_i¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØCoachella Valley Music and Arts Festival 2024¡Ù¤Î¡Ø88rising Futures¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢8·î19Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ØINZM¡Ù¤Ï¡¢Billboard JAPAN¤ÎÁí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈJAPAN Hot 100¡É¤ÇÁí¹ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á´ÊÔ³¤³°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é2Æü¤Ç1000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£