¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×À¾Éð¡¦¸åÆ£¹â»Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡Îò»ËÅª¤ÊÉÔ¿¶¤ÎÃæ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤
¡¡¢¡À¾Éð4¡½0ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê1Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤ò²÷¾¡¤Ç½ª¤¨¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¸åÆ£¹â»Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀ¾Éð¤Ï³«Ëë¤«¤éÄãÌÂ¡£5·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¾¾°æ²ÔÆ¬±û´ÆÆÄ¤¬µÙÍÜ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕµ×¿®GM¤¬´ÆÆÄÂå¹Ô¤ò·ó¤Í¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°¿È¤ÎÀ¾Å´»þÂå¤À¤Ã¤¿1971Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó84ÇÔ¤ÎµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°ìÁØ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸åÆ£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö»ä¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµåÃÄ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤¢¤²¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï½½Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ®ÀÓ¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÍèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÁØ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£