ハイセンスジャパンは、むすびえと全国のこども食堂における安心・安全な環境整備の促進を目的とした「こども食堂 安心・安全向上プラットフォーム」連携協定を締結しました。

ハイセンスジャパン/むすびえ「こども食堂 安心・安全向上プラットフォーム」締結

ハイセンスジャパンは、むすびえと全国のこども食堂における安心・安全な環境整備の促進を目的とした「こども食堂 安心・安全向上プラットフォーム」連携協定を締結しました。

本協定にもとづく取り組みの一環として、むすびえより全国のこども食堂にハイセンスジャパン株式会社製の冷蔵庫400台を寄贈する取り組みに協力します。

配送設置はSBS東芝ロジスティクス株式会社の協力を得て行います。

この取り組みにより全国のこども食堂がより安心・安全に運営でき、人が集い、笑顔があふれる居場所が増えることを願っています。

また、むすびえにて希望するこども食堂向けに9月30日14時より応募オンライン説明会を実施します。

ハイセンス_HR-G3601W

・ハイセンス260L 2ドア冷凍冷蔵庫(HR-G260HW)200台

ハイセンス_HR-G260HW

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国のこども食堂400か所に寄贈に協力!ハイセンスジャパン/むすびえ「こども食堂 安心・安全向上プラットフォーム」締結 appeared first on Dtimes.