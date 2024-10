根室で獲れた新鮮な特産品！ねむろ水産物普及推進協議会「まるごと根室直送市」

ねむろ水産物普及推進協議会では、令和6年10月18日(金)から20日(日)までの3日間、北海道庁赤れんが庁舎前庭において「まるごと根室直送市」を開催します。

ねむろ水産物普及推進協議会では、令和6年10月18日(金)から20日(日)までの3日間、北海道庁赤れんが庁舎前庭において「まるごと根室直送市」を開催します。

〜根室から“旨い”を直送!〜

まるごと根室では、北海道庁赤れんが庁舎前庭(札幌市)において、根室産水産物をはじめとした「根室特産品」の認知度向上及び消費拡大を図ることを目的に「まるごと根室直送市」を開催します。

札幌市民や観光客の皆様に対し、根室の水産PRの強化を図るとともに、更なる販路拡大に向けた販売機会の創出を目指した本事業は、2024年で15回目を迎えます。

■2024年も根室で獲れた新鮮な水産物を数量限定で提供

「花咲がに」「北海しまえび」「さんま」「ほたて」など産地根室の特産品を多数用意。

他にも、根室生まれの地酒である「北の勝」や水産加工品を中心とした多数の根室特産品を販売し、根室から旨いを直送!

■根室のご当地グルメ「根室さんま・いわしロール寿司」も販売します!

根室産さんまといわしを根室産「棹前昆布」でぜいたくに巻いた『根室さんま・いわしロール寿司』は、会場で根室の寿司職人たちが腕によりをかけて調理し、提供。

19日(土)・20日(日)の2日間で数量限定販売。

【イベント概要】

1. 日時

令和6年10月18日(金) 午前10時〜午後6時

10月19日(土) 午前10時〜午後6時

10月20日(日) 午前10時〜午後3時

2. 場所

北海道庁赤れんが庁舎前庭(札幌市中央区北3条西6丁目)

3. 共催

ねむろ水産物普及推進協議会(愛称:まるごと根室)

北海道根室振興局

4. 内容

・花咲がに、北海しまえび、生さんま(パック売り、箱売り)等の販売

《産地根室価格 数量限定》

・水産加工品(いくら、ほたて、さんま加工品、うに加工品等)の販売

・根室の名酒「北の勝」シリーズの販売

・ご当地グルメ「根室さんま・いわしロール寿司」の販売

《数量限定》19日・20日限定

※生さんまについては、漁模様によっては提供できない場合があります。

