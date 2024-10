口の中でとろける！ウイッシュボン「横浜キャラメルラボ」

ウイッシュボンは、2024年10月4日(金)に生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」の新店舗を、ラゾーナ川崎プラザグラン・フード1Fにオープンします。

ウイッシュボンは、2024年10月4日(金)に生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」の新店舗を、ラゾーナ川崎プラザグラン・フード1Fにオープン。

■横浜キャラメルラボ

2019年10月31日に開業した、横浜生まれの生キャラメル専門店です。

ガラス張りの小さな工房で、毎朝パティシエが銅鍋に付きっきりで炊き上げる色とりどりの10種類の『生キャラメル』は口の中でとろける至福の生食感。

モンドセレクションにて最高金賞を受賞した「横濱生キャラメルアソートBOX(10個)」や、生キャラメルの製法を活かしたキャラメル焼菓子、店舗限定のキャラメルスイーツもご好評を頂いています。

■商品紹介

・横濱生キャラメル

フレーバー:バニラ、ピンクソルト、ダブルナッツ、アールグレイ、

フレンチ・ラムレーズン、ラズベリー、完熟マンゴー、宇治抹茶、

シナモンアップル、エスプレッソコーヒー

商品概要 :厳選した北海道産生クリームや国産牛乳を使用し、パティシエが銅鍋に付きっきりで炊き上げる色とりどりの10種類の生キャラメル。

素材を活かした上品な甘さと、口の中でとろける至福の生食感が特長です

価格 :横濱生キャラメルクラシックBOX(5個入) 729円(税込)

横濱生キャラメルアソートBOX(10個入) 1,350円(税込)

※モンドセレクション最高金賞

横濱生キャラメルアソートBOX(20個入) 2,700円(税込)

・生キャラメルロール(バニラ)

商品概要 :濃厚生キャラメルを柔らかな生地でふんわり巻き上げたクラシックなロールケーキ。

新フレーバーのバニラが登場。

価格 :1,404円(税込)

備考 :ラゾーナ川崎プラザ店限定販売商品

・キャラメルショコラサンド「プラチナム・レザン」

商品概要 :ベルギー産の高品質ホワイトチョコを使用したクリームに、ラム酒に漬け込んだ芳醇なレーズンを混ぜ合わせ、サクサクに焼き上げたキャラメルサブレでサンド。

日々「美味しい口どけ」を研究し続け、その製法を熟知する生キャラメル専門店が作る、プラチナムな大人のショコラサンド。

価格 :4個972円(税込)/8個1,944円(税込)

備考 :数量限定商品

キャラメルショコラサンド「プラチナム・レザン」

■店舗情報

ラゾーナ川崎プラザ店

所在地 :〒212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1

ラゾーナ川崎プラザ1階グラン・フード

営業時間 : 10:00〜21:00(定休日:施設に準ずる)

