¡Ú¹Åç¡Û£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è»´ÇÔ¤Ç±ó¤Î¤¯£Ã£Ó¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö»Ä¤ê£³»î¹ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤ò¡×
¡¡£Ã£Ó¿Ê½Ð¤âÀäË¾Åª¡Ä¡£¥»£´°Ì¡¦¹Åç¤Ï£±Æü¤ÎÆ±£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£±¡½£³¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£»Ä¤ê£´»î¹ç¤ò»Ä¤·¡¢£Ã£Ó·÷Æâ¤Þ¤Çº¹¤Ï¡Ö£³¡×¥²¡¼¥àº¹¤È¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÖ¥Ø¥ë·³ÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤Ç¤â¡¢Íê¤ß¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£´²ó¡¢£²½äÌÜ¤Î£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ã±ÂÇ£³ËÜ¤Ç°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¡¢·¬¸¶¤Ë±¦ÍãÀþ¤ËµÕÅ¾ÆóÎÝÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¸ÍÃì¤Ë¤âÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµÊ¤·¡¢£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¡¢£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç£´²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¤¤¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¥ê¥º¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÄãÄ´¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈ¿·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢£´°ÂÂÇ¤Ç£±ÆÀÅÀ¤Ç»´ÇÔ¡££Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ø¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÇÔ¤ì¤¿¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»Ä¤ê£³»î¹ç¡¢º£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¤¬¡Ä¿ô»ú¾å¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¿·°æÀ¯¸¢£²Ç¯ÌÜ¤Ï£Â¥¯¥é¥¹Å¾Íî¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£