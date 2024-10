MAMAMOO ムンビョル、収録曲「Dear․」のライブクリップを公開

MAMAMOOのムンビョルが、日常の中で温かい慰めを伝えた。ムンビョルは9月30日、MAMAMOOの公式YouTubeチャンネルを通じて、1stフルアルバムのリパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」の収録曲「Dear.」のライブクリップを公開した。映像は、多くの人々が忙しく行き来する地下鉄とバス停の風景から始まる。列車に一人で座っているムンビョルが登場し、「Dear.」を歌唱する。まるで夕焼けに染まるような温かい照明の光と調和したムンビョルのボーカルが、深い響きを伝える。

特に、映像の終盤にはラジオDJに扮したムンビョルの姿も見ることができる。彼女は「今日一日も絶えず挑戦し、熾烈に生きてきたすべてのリスナーの方々の慰めになることを願う」とし「心配はしばらく後ろにして、今日は皆良い夢を見てよく眠ってください」と挨拶した。息が詰まるような一日を過ごした人々に伝える、ムンビョルの温かい応援のメッセージが余韻を残す。「Dear.」は忙しい日常の中で、慰めを伝える曲だ。ムンビョルが作詞に参加し、歌を聴いたリスナーたちは、「ムンビョルが伝える慰めに心が温まる」「音楽で幸せをプレゼントしてくれた」「歌が心の中に温かく届く」などの反応を見せた。「Starlit of Twinkle」は、ムンビョルが2月に発売した1stフルアルバム「Starlit of Muse」のリパッケージアルバムだ。「Starlit of Twinkle」は発売直後、全世界7つの国と地域のiTunes「トップアルバム」チャート1位を獲得した。