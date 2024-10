キコ・ルーレイロが、ニュー・アルバム『セオリー・オブ・マインド』を11月20日にリリースする。今作は、2020年に発表した『オープン・ソース』以来となるスタジオ・アルバム。メガデスを脱退後に初めてリリースするソロ・アルバムでもある。そんなキコの脇を固めるのは、フェリッペ・アンドレオーリ(ベーシスト)、ブルーノ・ヴァウデルデ(ドラマー)というANGRA時代の盟友。そしてミキシングとマスタリングは、現代メタル・シーンにおいて最高峰とされるデンマーク人エンジニア、ヤコブ・ハンセンが担当した。

リリース情報







『Theory Of Mind / セオリー・オブ・マインド』発売日:2024年11月20日(水)1. Borderliner / ボーダーライナー2. Out Of Nothing / アウト・オブ・ナッシング3. Mind Rise / マインド・ライズ4. Talking Dreams / トーキング・ドリームス5. Blindfolded / ブラインドフォールデッド6. Point Of No Return / ポイント・オブ・ノー・リターン7. Raveled / ラヴェルド8. Lost In Seconds / ロスト・イン・セカンズ9. The Other Side Of Fear / ジ・アザー・サイド・オブ・フィア10. The Barefoot Queen / ザ・ベアフット・クイーン11. Finitude / フィニチュード