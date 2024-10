東京ディズニーリゾートが行っている社会貢献活動「ディズニー・ドリーマーズ・エクスペリエンス」

2024年12月7日に開催が予定され、全国にお住まいの小学5年生と6年生の参加者を募集します!

東京ディズニーリゾート「ディズニー・ドリーマーズ・エクスペリエンス」参加者募集

開催日時 :2024年12月7日(土)9:00〜15:00(予定)

実施場所:オリエンタルランド本社 千葉県浦安市舞浜1-1

対象 :全国にお住まいの小学5・6年生

募集人数:20名(最少催行人数16名)

参加費用:無料 ※宿泊・交通費は自己負担となります

「ディズニー・ドリーマーズ・エクスペリエンス」は、夢を持ち続けながら輝いている人(キャスト)との交流や体験を通して、楽しみながら夢について考える、“未来をひらく子どもたちを応援する”プログラム。

子どもたちは、このプログラムを通じて“夢” について様々な発見をし、「夢を持つことのすばらしさ」や「夢の実現に向けて大切なこと」などを心やからだで感じます。

スケジュール

「ディズニー・ドリーマーズ・エクスペリエンス」へようこそ!

1日の流れを親子で共有します。(保護者1名同席)

夢へのはじまり

「多くの人々にハピネスを提供したい」という夢を追い続けたウォルト・ディスニーの歴史を通して、”夢”について考えよう!

(お子さまのみの参加)

夢体験

パティシエとの対話や体験などを通じて

「夢を持つことのすばらしさ」

「夢を持ち続けることの大切さ」を体感しよう!

(お子さまのみの参加)

まとめ

1日を振り返っての感想などを親子で共有します。(保護者1名同席)

応募方法

株式会社オリエンタルランドホームページから所定の応募用紙を印刷。

必要事項を記入のうえ、郵送にて応募。

※募集要項等の詳細は、株式会社オリエンタルランドホームページをご参照下さい

http://sustainability.tokyodisneyresort.jp/dde/recruiting/requirement_240302.html

【宛先】〒279-8511千葉県浦安市舞浜1-1

東京ディズニーリゾート「ディズニー・ドリーマーズ・エクスペリエンス」事務局宛

応募締切:2024年10月21日(月)

※当日必着

※応募受付は郵送のみとなります

当選のお知らせ

抽選の上、当選者には、2024年11月7日(木)までに保護者の方へ連絡されます(ホームページでのお知らせはございません)。

※東京ディズニーリゾート関連のCSR活動は、すべてディズニー・エンタプライゼズ・インクのライセンスを受けて東京ディズニーリゾートを経営・運営する会社として、株式会社オリエンタルランドが実行・管理するものです

今回はパティシエとの対話や体験などを通じて、“夢”について考えたり、体験できるプログラム。

全国の小学校5年生、6年生が参加できる貴重なイベントに、ぜひ応募してくださいね!

