º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡©AW¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÚºÇ½Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û¤òÂç¸ø³«♡
AW¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿ºÇ½Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¡£º£²ó¤Ï¡¢K-POP¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSTAND OIL¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É ¥ª¥¤¥ë¡Ë¡×¤È¡¢¤×¤ê¤«¤ï¥¬¡¼¥ë¤ÎÊÐ°¦¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖThe Girls Society¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º ¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡Ë¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
¡ÚSTAND OIL¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É ¥ª¥¤¥ë¡Ë¡Û¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥¯¤Ê¥ì¥¶¡¼¥ï¡¼¥¯
2018Ç¯¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤Æ°ÊÍè¡¢K-POP¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ä·Ú¤µ¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëºÙÄ¹¤¤¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÏY2K¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¿·Á¯¤Ç²Ä°¦¤¤♡ ¿§¤âÁÇºà¤â´Ú¹ñ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿it Bag¡ª
¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°
¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥ì¥¶¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥¥º¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤·¤¿¸÷Âô´¶¤È¥·¥ï²Ã¹©¤¬Ì¥ÎÏ¡£Ê¿À®¤Ã¤Ý¤¯¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¥ê¥Ü¥ó¤ÇÀ¹¤ë¤Î¤â¡ý
¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥ì¥¹ ²¬ºêÈþ¼ù¤µ¤ó
¡Ö²£Ä¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ç¾ï¤Ë¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤è¤é¤ºÂçÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼»ÅÍÍ¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×
¡ÚThe Girls Society¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º ¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡Ë¡Û¤Ï¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö
Ä¾´¶¤Ç¡È²Ä°¦¤¤¡É¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡ª¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²Ä°¦¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Ê½÷¤Î¥³¤ÎÌ£Êý♡
¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Ó¥¸¥å¡¼¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Ê¤É¡¢ÅüÅÙ¹â¤á¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÎáÏÂ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤×¤ê¤«¤ï¥¬¡¼¥ëÊÐ°¦¥Ö¥é¥ó¥É¡£±Ç¤¨¤¿¤¤Æü¤³¤½The Girls Society♡
¥Á¥å¡¼¥ë¥¹¥«¡¼¥È
È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¥ê¡¼¥¹¤Ë°ú¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â½Å¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤ÊÆ©¤±¶ñ¹ç¤¬Ì¥ÎÏ♡
Cordinate ÎáÏÂ¤Ê¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ï¥Ç¥³¥é¤ËÁõ¤Ã¤Æ♡
Ê¿À®¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç½Ü´é¤ËÊÑ´¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ßÀÆâÆà¡¹»Ò¤µ¤ó
¡Ö¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤½¤ÇÉôÊ¬¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¸¥ì¤Î¥ª¥È¥Ê¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤¤é¤á¤¯¥Ó¥¸¥å¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¾åÅÄÍ´µ±¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¾¾ÅÄÈþÊæ ¥â¥Ç¥ë¡¿²¬ºê¼Ó³¨¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡ËÊ¸¡¿¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò