¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò Âç¶¶ÏÂÌé¡¢»£±Æ¤Ç¤ÏÉ¸½à¸ì¤Ë¶ìÀï¡¡´Ú¹ñ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉCM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー½¢Ç¤
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤¬10·î1Æü¡¢¡ÖAnua ¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¡£CM»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§KAMIGATA BOYZ¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëDNA¡¡SUPER EIGHT¤¬¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¶¦Í¤·¤¿¡È20Ç¯ÌÜ¤Î·Ê¿§¡É¡Ë
¡¡´Ú¹ñÈ¯¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØAnua¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëTVCM¤ò10·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¡£º£²ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÍ¥¤·¤¯¡£¶¯¤¯¡£Anua¡É¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Âç¶¶¤¬CM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤ºCM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¶¶¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤éAnua¤µ¤ó¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ ¤è¤Ã¤·¤ãー¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¿·CM¤Î»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âæ»ì¤ÎÉ¸½à¸ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¹¤®¤Æ²¿²ó¤«¥Æ¥¤¥¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£Â³¤¤¤Æ¡¢CM¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÉ¸½à¸ì¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤ò¡¢²¿¥Æ¥¤¥¯¤·¤¿¤ä¤í¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤»£¤êÄ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤³¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ËÍ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦´¥ÁçÈ©¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥É¥¯¥À¥ß 77 ¥¹ー¥¸¥ó¥°¥È¥Êー¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¤éÆý±Õ¤È¤«¥¯¥êー¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Öº£Æü¤â»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤À¤¿¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡ÊAnua¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊCM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¤¼¤Ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸=ËÜ ¼ê¡Ë