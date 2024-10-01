¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6ÅÀº¹µÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÃù¶â40¡¡º£µ¨£¹£°¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¡¡º£µÜ·òÂÀ¤¬ËþÎÝÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎµÕÅ¾ÆóÎÝÂÇ¡¡½éÅÐÈÄ¥É¥é£±Á°ÅÄÍª¸à¤Î¹õÀ±¾Ã¤·¤¿
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£¸¡½£¶¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê1Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏºÇÂç6ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¾¡¤Á¡££³Ï¢¾¡¤ÇÃù¶â¤òº£µ¨ºÇÂ¿¤Î40¤Ë¾è¤»¡¢90¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È1¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÁ°ÅÄÍª¸à¤Ï3²ó6¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÂÇÀþ¤¬È¿·â¤ò»Ï¤á¤¿¡£3²ó¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢4²ó¤Ë¤ÏÀµÌÚÃÒÌé¤¬7¹æ¥½¥í¡£5²ó¤Ë¤Ï·ª¸¶ÎÍÌð¤Î2»î¹çÏ¢È¯¤Î19¹æ2¥é¥ó¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª2»àËþÎÝ¤Çº£µÜ·òÂÀ¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î±¦Ãæ´ÖµÕÅ¾ÆóÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡££¹²ó¤Ë¤ÏºûÀîµÈ¹¯¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÂç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï4ÈÖ¼ê¤ÎÏÂÅÄµ£¤¬ÂÇ¼Ô1¿Í¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·üÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Ê¤¤¤À¡£