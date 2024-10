今年の秋も韓国・釜山市にアジアのスターたちが大勢やってくる。2日から始まる釜山国際映画祭に韓国にとどまらず、日本、中国、台湾、インドなどアジアの有名な俳優、監督、製作者たちが参加し「映画の海」を多彩に彩る予定だ。

■ファン・ジョンミン、チャン・ドンゴン、パク・ボヨンが来る!

韓国映画界を代表する演技派の俳優たちが続々と釜山を訪れる。現代を代表する俳優とともに、その人の作品を語る特別プログラム「アクターズハウス」には、ファン・ジョンミン、パク・ボヨン、チョン・ウヒ、ソル・ギョングが登場。

ファン・ジョンミンは観客動員1000万人以上を記録した『国際市場で逢いましょう』(2014)、『ベテラン』(2015)、『ソウルの春』(2022)に主演。作品ごとに深みのある演技を披露してきた、韓国映画界を代表する俳優だ。

パク・ボヨンは『オオカミ少年』(2012)、『君の結婚式』(2018)、『コンクリート・ユートピア』(2023)などで演技の幅を広げてきた。チョン・ウヒは『サニー 永遠の仲間たち』(2011)、『ハン・ゴンジュ 17歳の涙』(2014)、『雨とあなたの物語』(2021)などに出演した。

ソル・ギョングは、アクターズハウス以外にも、新作『普通の家族』を披露する予定。この作品に出演したチャン・ドンゴン、キム・ヒエなども舞台あいさつに参加する。

◆ ◆

「韓国映画の今日」のパノラマ部門(コリアン・シネマ・トゥデイ―パノラマ)の招待作品の出演者も、多数釜山を訪れる。

今年、この部門には『ポゴダ:ラストチャンスの地』、『汚い金には手を出すな』、『聴説』、『暴露』、『普通の家族』などが選ばれた。

これらの作品に出演したソン・ジュンギ、イ・ヒジュン、クォン・ヘヒョ、チョンウ、キム・デミョン、パク・ビョンウン、ホン・ギョン、ノ・ユンソ、チェ・ヒソ、キム・ミンハなどがステージで観客と出会う。

今年の開幕式の司会者はパク・ボヨンとアン・ジェホン。2人は10月2日午後、釜山・海雲台区の映画の殿堂野外劇場で行われる「第29回釜山国際映画祭」の司会として舞台に立つ。

■スペシャルトーク、野外舞台あいさつ

「オンスクリーン」部門に招請された『江南Bサイド』の主役たちもやってくる。『生き残るための3つの取引』(2010)、『ベルリンファイル』(2013)、『男が愛する時』(2014)で助監督を務め、『金の亡者たち』(2019)を演出したパク・ヌリ監督の新作である『江南Bサイド』には、チ・チャンウク、チョ・ウジン、ハ・ウンギョン、キム・ヒョンソなどが出演。彼らは舞台あいさつなどで新作を紹介する予定だ。

同部門に招請された『良いか悪いドンジェ』、『私が死ぬ一週間前』、『別れその後も』、『地獄が呼んでいる シーズン2』の俳優たちも来る。

人気ドラマ『秘密の森』シリーズのスピンオフバージョンである『良いか悪いドンジェ』で主役をつとめたイ・ジュニョクとパク・ソンウンも、映画祭で作品についてトークする。

『私が死ぬ一週間前』の主演コンミョン、キム・ミンハ、チョン・ゴンジュ、オ・ウリらと、『地獄が呼んでいる シーズン2』のキム・ヒョンジュ、キム・ソンチョル、キム・シンロクにも釜山で会うことができる。

■「スペシャルトーク」と「野外舞台あいさつ」にも多くの俳優たちが加わる

「スペシャルトーク」に招請された映画『幸せの国』の主演ユ・ジェミョン、チョ・ジョンソク、『最後まで行く』のキム・ソンフン監督とチョ・ジヌン、『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』のパク・ホサン、ソン・セビョクも、観客と作品について語り合う予定だ。

「野外舞台あいさつ」では映画『メソッド演技』のイ・ドンフィ、チョン・スンウォン、『その時代、ぼくたちが好きだった少女』(台湾の『あの頃、君を追いかけた』の韓国リメーク版)に主演するジニョン、TWICEのダヒョン、『怪奇列車』チュ・ヒョニョン、チェ・ボミンなどが観客の前に立つ。

■アジアのスターたちも

日本、中国、台湾、インドのスターたちも釜山へやってくる。

映画『劇場版 孤独のグルメ』の松重豊と『Cloud クラウド』の古川琴音、『さよならのつづき』の有村架純、坂口健太郎などが訪れ、映画祭を盛り上げる予定だ。

アジアの監督を紹介する「ニューカレンツ」の審査委員として釜山入りする中国の俳優・周冬雨、インドの俳優カニ・クルティも目を引く。映画『風流一代』に出演した中国の俳優・趙濤と、「ACA&G.OTTアワード」(ニューカレンツの賞)の審査委員を務める台湾の俳優のアリス・クー、日本の俳優・西島秀俊も釜山を訪れる。

台湾のドラマ『Born for the Spotlight』に出演したシェ・インシュエンと映画『I Am the Secret in Your Heart 夏の日のレモングラス』のツァオ・ヨウニン、リー・ムーにも釜山で会うことができる。

アジアの有名な監督たちも釜山の秋の日を彩る。『Cloud クラウド』で「アジアン・フィルム・メーカー・オブ・ザ・イヤー賞」を受賞する黒沢清監督が、釜山国際映画祭のレッドカーペットを踏む。

イランのモハマド・ラスロフ監督は「ニューカレンツ」の審査委員として、モフセン・マフマルバフ監督は「BIFFメセナ賞」の審査委員として、それぞれ釜山を訪れる。

この他にも、中国のジャ・ジャンクー監督と張律監督、香港のホ・アンファ監督とシンガポールのエリック・クー監督、インドネシアのカミラ・アンディニ監督、日本の山中瑶子監督も参加する。

ナム・ユジョン記者