¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û£²Ç¯Ï¢Â³£Ã£Ó¿Ê½Ð¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬£¹²ó£±¼ºÅÀ¤Ç½é¤Î£²·å¾¡Íø¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×
¡¡µÈ°æ¥í¥Ã¥Æ¤Î£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ£³°Ì¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ï£±Æü¤Î£´°Ì¡¦³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤ËÃæ£¸Æü¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡££¹²ó£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç³ÚÅ·¡¦´ß¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ò£µ¡½£±¤ÇÀ©¤·¤¿¡£´°Åê¤Ç½é¤Î£²·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ëº£µ¨£±£°¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î£²°Ì¤ËÂ³¤¯£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£Á¥¯¥é¥¹·èÄê¤ËµÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¾Ð´é¤Ç¥³¡¼¥Á¿Ø¤È°®¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤¬ÀçÂæ¤Ç¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤¢¤Ã¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë±¦ÍãÀÊ¤Î¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢´°Åê¾¡Íø¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤«¤é²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈàÎ¢ÏÃá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Î£²·å¤Ë¤â±¦ÏÓ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÌî¼ê¿Ø¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤â¾¡¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Î£±£°¾¡¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö£³°Ì¤«¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£