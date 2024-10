驚きの澄んだ豚骨スープが感動のおいしさ！ 行列店「博多豚そば月や」が大阪に初進出（大阪・北新地）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は従来のイメージを覆す透き通った豚骨スープのラーメンが大人気の博多のラーメン店が大阪に初進出。そのおいしさに病みつきになる人が続出です。

〈New Open News〉

早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

博多豚そば月や 西梅田店(大阪・北新地)

2024年8月1日、大阪・北新地に「博多豚そば月や 西梅田店」がオープンしました。博多名物のクリア豚骨スープのラーメン店が大阪初出店。ラーメンファンの話題を集めています。

店舗外観 写真:お店から

「豚そば月や」は、博多の人気ラーメン店「支那そば 月や」が始めた新しいスタイルの豚骨ラーメンを提供する店。福岡・中洲にある本店をはじめ、福岡県内で3店舗を展開し、2023年2月には東京・銀座に県外第1号店をオープンし、西梅田店は県外では2店舗目となります。

外見からは豚骨スープとは思えない、透き通ったスープ 写真:お店から

特徴は、従来の白濁した豚骨スープのイメージを覆す透明で澄んだ豚骨スープ。豚骨100%、低温調理で根気よくじっくりと煮出したスープは、豚の臭みがほとんど感じられず、旨みとコクのみがしっかりとある奥深い味わいになっています。

このスープに惚れ込んだ西梅田店のオーナーが博多の「豚そば月や」に直接交渉し、大阪初出店となりました。

店内中央にある行灯風の照明がユニーク 写真:お店から

博多では飲んだ後の〆のラーメンとして有名な豚そば。大阪でも飲んだ後に楽しんでもらおうと、大阪キタを代表する繁華街、北新地の近くに出店。ガラス戸に格子を組み合わせた外観は開放的で明るい雰囲気があります。

席はカウンター席テーブル席と合わせて28席。店内は温かみのある木製の家具が置かれ、壁面にアートが飾られるなどまるで和モダンなカフェのようで一人でも入りやすい雰囲気です。

「豚そば」880円 写真:お店から

メニューは「豚そば」とチャーシューを増量した「豚豚そば」の2種類。ランチ限定のセットメニューとして、特製シュウマイとご飯が用意されています。スープのおいしさを味わってもらおうとトッピングはシンプルにチャーシューのみ。軟らかいチャーシューは肉の旨みがたっぷりです。

麺は、福岡県産のラーメン用に栽培されている「ラー麦」で作った特注の細麺。噛むと小麦の香りが感じられ、ツルリとした喉ごしがあっさりしたスープによく

合います。

300円の追加で特製シュウマイ(2個)と白米ご飯がセットされます 写真:お店から

薬味のネギとカボスは別皿で添えて供されます。スープそのものを楽しんだ後、次にネギをトッピング。ネギのまろやかな辛みが味を引き締めます。それからスダチをひと搾り。爽やかな酸味が加わり、さっぱりした味わいに変化し、最後までスープを楽しむことができます。

「和牛ゆでモツ」825円 写真:お店から

サイドメニューで人気なのが、月や名物の「和牛ゆでモツ」。プリプリした黒毛和牛のモツに柚子胡椒を合わせた一品で、酒のつまみにもピッタリです。ワンドリンク、特製シュウマイ1個、よだれ豚(ハーフ)、枝豆のちょい飲みセット(990円)も。

他では味わえないクリアな豚骨スープ。豚骨が苦手という人にも食べやすい味わいになっています。一度食べるとやみつきになるおいしさという豚そばは、大阪の人気ラーメンの一つになりそうです。

食べログレビュアーのコメント

「豚そば」880円 出典:abab9640さん

『一口目、想像より熱い!!表面に脂が浮いてるのかな、「ふーふー」したのにアツアツです。

お味は、こんなにクリアなスープなのに、豚骨の風味はしっかり。お味は塩かな、「塩豚骨」が1番イメージに合うかも。中々美味いです◎

麺は博多豚骨の通り、細麺のストレート。細いのに芯があるアルデンテです。

途中、ネギとかぼすを投入。ネギの変化はわかりませんでしたが、かぼすはその酸味でマイルドにしてくれます。

チャーシューは肉々しさも残っていて、スープとは違った豚の旨味が楽しめます。



「豚そば」のネーミングがぴったりくるラーメンでした。飲んだ後のシメにはうってつけですね◎』(abab9640さん)

「豚そば」880円 出典:てんた♪さん

『キラキラと輝く金色豚さんスープは、ちょいと珍しい1杯♪

一見オシオっぽいシンプルビジュアルだけど、仄かに甘さ感じ、ちゃんと豚さんがしっかり居るクリアdeショウユな1杯



トッピはチャシュのみ♪

別皿にて、味変用のネギ·カットカボスが付いてきます♪

細めややモソリ波打ち感ある、カタメストな麺がセット♪

ネギ入れ味変、カボス絞って爽やか味変も楽しみました♪



単独でくると、替玉やいろいろと欲しくなるかも…

オイラはハシgo中だったんで、このボリュームでちょうどでした♪』(てんた♪さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆博多 豚そば月や 西梅田店住所 : 大阪府大阪市北区曾根崎新地2-1-17TEL : 06-6147-8331

文:小田中雅子

