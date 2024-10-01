¡Ö±³¤Ä¤¤Î¤½¤·¤ê¤¹¤éÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×ÌîÅÞÌÔÈ¿È¯¡¡¡ÉÀÐÇË¿·Æâ³Õ¡ÉÁ¥½Ð¤«¤éÉÔ²º¥à¡¼¥É¡ÄÊ©ÄºÌÌ¤ÎËãÀ¸»á¤ÏÀÐÇË»á¤ÈÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤º¡¡
10·î1Æü¡¢¡ÉÀÐÇË¿·Æâ³Õ¡É¤Î»ÏÆ°½éÆü¤Ï¡¢·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤È¸À¤¨¤ëÁ¥½Ð¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÀÐÇË»á¤¬¡ÉÁ°¸ÀÅ±²ó¡É¤·¡¢Áá´ü²ò»¶¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤¬ÌÔÈ¿È¯¡£
¤Þ¤¿¡¢ËãÀ¸»á¤ÏÀÐÇË»á¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤â¤»¤º¡¢¶¯¤¤³Î¼¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢19¿ÍÃæ13¿Í¤¬½éÆþ³Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·³ÕÎ½¤Î¡ÈÌÜ¶Ì¡É¤È¸À¤¨¤ë»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»á¤ËFNN¤¬Ã±ÆÈ¼èºà¤·¤¿¡£
19¿ÍÃæ13¿Í¤¬½éÆþ³Õ
10·î1Æü¸á¸å¡¢Âè102Âå¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐÇËÌÐ¡¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛ(67)¡£
Áª½Ð¤Î½Ö´Ö¤â¡¢ÀÐÇË¿·ÁíÍý¤ÎÉ½¾ð¤Ï¸Ç¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
Áªµó¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ëÀÐÇËÆâ³Õ¤ÎÁ¥½Ð¤Ï¡¢·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¾ëÆâ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¤ËÍ¾¤ë½ÅÀÕ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶ÑÇ¯Îð63.4ºÐ¡£¡Ê¢¨ÀÐÇË»á¤ò½ü¤¯¡¢¾®¿ôÅÀ2¥±¥¿¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¡£ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë
19¿ÍÃæ13¿Í¤¬½éÆþ³Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿·³ÕÎ½¤Î¡ÈÌÜ¶Ì¡É¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»á¡Ê60¡Ë¤À¡£
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÉÔÎÉ¾¯½÷Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Á²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
¼ã¤¤ÃËÀ¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤¿¡£
¡Ö¿§¡¹¤Ê»ö¾ð¤¢¤ë½÷À¤Ø¤ÎÀ¯ºö¤â¡×
FNN¤Ï¡¢¤½¤Î»°¸¶»á¤òÂç¿Ã½¢Ç¤Ä¾Á°¤Î1ÆüÃëº¢¡¢Ã±ÆÈ¼èºà¡£
»Ò¤É¤âÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¿·¤³¤É¤âÀ¯ºöÁê¡§
»Ò¤É¤â»º¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°é¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë»Ò¤É¤âÂç¿Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤´¿´ÇÛ¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½÷ÀÀ¯ºö¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤¤¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¿·¤³¤É¤âÀ¯ºöÁê¡§
¼«Ì±ÅÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡£
ÏÓÁÈ¤ßÊ©ÄºÌÌ¤ÎËãÀ¸»á
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁíºÛÁª¤ËÇÔ¤ì¤¿¿Ø±Ä¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â°ìËç´ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÉÔ²º¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½º£²ó(ÅÞ¤Î)ÁíÌ³²ñÄ¹¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤«¡©
·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤òÂàÇ¤¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡§
¤Þ¡¢ÅÞ¤ÎÌò¿¦¤ÎÏÃ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£Âç¿Ã²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Ë¤¯¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä»ÄÇ°¡ª(¾Ð)
¤½¤ó¤Ê¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä(84)¡£
ÅÞ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢Â¾¤ÎµÄ°÷¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÐÇË»á¤¬²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢ËãÀ¸»á¤ÏÀÊ¤âÎ©¤¿¤º¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊ©ÄºÌÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2¤ÄÀÊ¤ò¶´¤ó¤ÀËÜ²ñµÄ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤ÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö±³¤Ä¤¡×ÌîÅÞ¤¬ÌÔÈ¿È¯
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤ÏÁá¤¯¤âÀïÆ®¥â¡¼¥É¤À¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¡§
¤Þ¤µ¤ËÍ¸ÀÉÔ¼Â¹Ô¡¢¸À¹ÔÉÔ°ìÃ×¡£¤³¤³¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä±³¤Ä¤¤Î¤½¤·¤ê¤¹¤éÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª
¾®Àî´´»öÄ¹¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤°¡£
ÁíºÛ½¢Ç¤Á°¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²ñÏÀÀï¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ê¤·¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¹½¤¨¤ÎÀÐÇË¿·ÂÎÀ©¤ËÌÔÈ¿È¯¡£
¹ñ²ñ¤Ï½éÆü¤«¤é¹Ó¤ì¤¿¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¡ÂçÀÐµÄ°÷¡§
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤À¡ª
µÄÄ¹¡§
¹ßÃÅ¤òÌ¿¤¸¤Þ¤¹¡¢µÄ¾ì¤òº®Íð¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¡ÂçÀÐµÄ°÷¡§
º®Íð¤µ¤»¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤í¡ª
ÇÈÍð´Þ¤ß¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¤Î²ñ´ü¤Ï¡¢¤ï¤º¤«9Æü´Ö¡£
ÌîÅÞ¤¬È¿È¯¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢º£·î9Æü¤Ë²ò»¶¡¢27Æü¤ËÁíÁªµó¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×10·î1ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë