ポケモンが街を飾るフォトジェニックなイベント「#POKEGENIC in Shibuya −My Besties− Supported by TOKYU GROUP」が、11月2日(土)から、東京・渋谷にある9施設で開催される。■かわいいノベルティも用意今回開催する「#POKEGENIC in Shibuya −My Besties− Supported by TOKYU GROUP」は、“ポケモンと楽しく思い出に残る瞬間を撮れる”をコンセプトに、109ヵ所以上あるポケジェニックを探して自由に撮影を満喫できる期間限定のイベント。

舞台は、SHIBUYA109渋谷店をはじめ、MAGNET by SHIBUYA109や、渋谷ヒカリエ、渋谷ストリーム、渋谷キャスト、cocoti SHIBUYA、渋谷マークシティ、東急プラザ渋谷、渋谷サクラステージの全9施設が対象となっている。また、ノベルティキャンペーンも実施。ポケジェニックを撮影し「#pokegenicinshibuya」「#ノベルティキャンペーン」をつけてSNSに投稿すると、SHIBUYA109渋谷店ではステッカーが、「ポケモンセンターシブヤ」ではクリアカードがもらえる。なお、ノベルティの配布は各施設1人1日1回まで。ステッカーとクリアカードはなくなり次第終了となるため、早めのチェックが必要だ。【「#POKEGENIC in Shibuya −My Besties− Supported by TOKYU GROUP」概要】日程:11月2日(土)〜11月15日(金)場所:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、渋谷ヒカリエ、渋谷ストリーム、渋谷キャスト、cocoti SHIBUYA、渋谷マークシティ、東急プラザ渋谷、渋谷サクラステージ