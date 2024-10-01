µð´Á5¿Í½°ÅÐ¾ì¤Ëµå¾ìÁûÁ³¡Ä160¥¥í±¦ÏÓ¤¬¥·¥ç¡¼¥Ð¥ó»Ïµå¼°¡Ö½êºî¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ê¤é180¥¥í¡©¡×
¡¡µå¾ì¤Ë¼«¿È¤ÎÂÎ½Å¤òÇØÈÖ¹æ¤Ë¤·¤¿µð´Á5¿Í½°¤¬¸½¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î10Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ÎPR¤ËË¬¤ì¤¿Àõ¹á»³¿ÆÊý(52)¡á¸µÂç´Ø³¡¹Ä¡¢Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô½Ð¿È¡á¤é¡£Àõ¹á»³¿ÆÊý¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö160¡×¡¢»³²Ê¿ÆÊý¡á¸µËëÆâË¶Á¡á¤Ï¡Ö170¡×¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ½Å¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»Ïµå¼°¤Ë¤ÏÀõ¹á»³¿ÆÊý¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢Èþ¤·¤¤½êºî¤«¤éÅêµå¡£ÀË¤·¤¯¤â¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¹ÃÈåÂóÌé¤Î¥ß¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òÀõ¹á»³Éô²°¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¡£ÂÎ½ÅÇØÈÖ¹æ¤Ï»°ÊÝ¥±´Ø¿ÆÊý¡á¸µÁ°Æ¬É®Æ¬ÆÊ±É¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¡á¤Î¹Í°Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö¶å½£¾ì½ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°Ù¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ë¿ÆÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈPR¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼ãÂë·³ÃÄ¤è¤ê¼ãµ®Æ£Åç·³ÃÄ¤òÅÝ¤¹³¡¹Ä´Ø¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö±¦¤Î¾å¼êÅê¤²¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¥¥ì¥¤¡×¡Ö½êºî¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ê¤é180¥¥í¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£