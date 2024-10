コルグ/KID(KORG Import Division)は、米Sterling By Music Manのエレクトリックギター「AX40」の販売を開始した。市場想定価格は158,400円。米Sterling By Music Manのエレクトリックギター「AX40」「AX40」は、Ernie Ball Music Manが提供するエレクトリックギター「AXIS」の廉価モデルである。非対称ネックグリップを採用し、Sterling by Music Manオリジナルのダイレクトマウントのハムバッカー2基、Sterling by Music Manダブルロッキングトレモロを搭載。今回、Trans Gold/Red/Blue/Blackの定番カラーに、新たにTrans Pinkが加わった。日本限定での復刻となる。

主な仕様は以下の通り。Body:Basswood/Quilted Maple Veneer TopBridge:Sterling by Music Man double-locking tremoloScale Length:25.5″(64.8cm)Neck Radius:12″(30.48cm)Frets:22 Frets, NarrowNeck Width:1.65″(42mm)at Nut, 2.20″(56mm)at Last FretNeck Wood:Hard MapleFingerboard:Hard MapleFret Markers:Black Dot MarkersTuning Machines:DiecastTruss Rod:Double ActionNeck Attachment:5Bolt PatternControls:1VolumeSwitching:3-way Toggle Pickup SelectorPickups:Sterling by Music Man Designed Humbucker Pickups(HH)String:.009-.042