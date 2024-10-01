2025Ç¯½Õ¤ËºÎÍÑÍ½Äê¤ÎÂç³ØÀ¸¤é¤ÎÆâÄê¼°¡¡°¤ÇÈ¶ä¹Ô¤ÈÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¼Â»Ü¡ÚÆÁÅç¡Û
10·î1Æü¡¢°¤ÇÈ¶ä¹Ô¤ÈÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï2025Ç¯½Õ¤ËºÎÍÑ¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤é¤ÎÆâÄê¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹õ¤¤¥¹ー¥Ä¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÆÁÅç»ÔÀ¾Á¥¾ìÄ®¤Î°¤ÇÈ¶ä¹ÔËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆâÄê¼°¤Ë¤Ï2025Ç¯½Õ¤ËÆþ¹Ô¤òÍ½Äê¤¹¤ëÂç³ØÀ¸72¿Í¤ÈÀìÌç³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤é3¿Í¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ75¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤êÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¡¢»³²¼¿¿¹°¾ïÌ³¤«¤é¹Ô°÷¿ÍÀ¸¤ÇºÇ½é¤Î¼Îá¤È¤Ê¤ëÆâÄêÄÌÃÎ½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿ー¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê°¤ÇÈ¶ä¹Ô¤ËÆâÄê °ÂÉô½¤Ìé¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆÁÅç¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢º¤¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹Ô°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢ÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¤ÎÆâÄê¼°¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Î½Õ¤ÎºÎÍÑ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç³ØÀ¸¤äÃ»ÂçÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤é62¿Í¤Ç¤¹¡£
Á´°÷¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢Àô½¨½Ó¿Í»öÉôÄ¹¤«¤éÆâÄêÄÌÃÎ½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀ¾Â¼Çî¾ïÌ³¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö6¤«·î¸å¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿³§¤µ¤ó¤ÈÆþ¹Ô¼°¤Ç²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¤ËÆâÄê ÂçÆâ³¤¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤â¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÊÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¤ËÆâÄê ¸¶¿´²Æ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆþ¹Ô¤Þ¤Ç¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤Æ¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»ñ³Ê¤äÊÙ¶¯¤ËÎå¤ß¤¿¤¤¡£Âç³Ø¤ÇÆÁÅç¸©³°¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÁÅç¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¸©Ì±¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤±¤ë¤È»×¤¦¤È³Ú¤·¤ß¡×