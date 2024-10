【モデルプレス=2024/10/01】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の冠番組「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」(日本テレビほか/毎週土曜14:30〜/全10回)が、10月12日よりスタート。モデルプレスでは日本で収録を行ったメンバーたちに独占密着した収録ビハインドや、彼等が語った収録の感想・裏話を、連載形式で掲載する。

ENHYPENはJUNGWON(ジョンウォン)・HEESEUNG(ヒスン)・JAY(ジェイ)・JAKE(ジェイク)・SUNGHOON(ソンフン)・SUNOO(ソヌ)・NI-KI(二キ)からなる7人組グローバルグループ。「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」では、圧倒的クオリティのパフォーマンスや唯一無二のビジュアルなど、とにかく“かっこいい”姿でファンを魅了する7人が、“かっこいい”の引き出しをさらに増やすべく様々な角度・ジャンルのゲストから学び、新たな“かっこいい”に挑戦する。ステージ上とはまた違ったテイストの“かっこいい”と端々にこぼれる素の魅力を見ることができる番組となっている。モデルプレスは日本で行われた番組収録に独占密着。収録中やビハインドでの貴重なメンバーの姿をお届けする。さらに各回の収録を終えたメンバーに特に印象に残っていることや裏話、感想も語ってもらった。そして今回の情報解禁に合わせ、7人からの意気込み&ENGENE(エンジン/ファンの愛称)へのメッセージも到着。気合十分な彼等がどのような新たな一面を見せてくれるのか、番組とあわせてモデルプレスとのコラボ企画にも注目だ。(modelpress編集部)― 日本で初めて地上波でのレギュラー番組が始まりますが、意気込みを教えてください。JUNGWON:初めて僕たちが日本の番組でレギュラーバラエティー番組を持つことができて光栄です。みんなで頑張ります!HEESEUNG:日本の地上波でのレギュラー番組は初めてなので緊張しますが、楽しみたいと思います。JAY:謙虚な気持ちで日本のギャグを学んでみます!!JAKE:日本にいらっしゃるENGENEの皆さんや多くの方々に僕たちの魅力をお見せすることができて良い機会だなと思います。もちろん言語の壁もあるかと思いますが、僕たちの魅力を最大限お見せできるように、一生懸命努力します。SUNGHOON:とても良い機会だと思っています。今回の機会を通じて、日本にいらっしゃる多くの方々に僕たちENHYPENを知っていただくきっかけになれば嬉しいです。SUNOO:初めて地上波のレギュラー番組を持つことになりましたが、多くの方々に愛していただきたいと思いますし、ENHYPENの今後の活動にも多くの関心と愛をお願いします。NI-KI:僕たちENHYPENをもっともっとたくさんの人に知っていただけるように、頑張ります!― 番組を楽しみにしているファンの皆さんにメッセージをお願いします。JUNGWON:番組名の文字通り、ENHYPENのかっこよさをたくさんお見せしたいと思います!楽しくご覧ください!HEESEUNG:この機会を通じてENHYPENのおもしろい魅力的な姿をたくさん撮影していただいたので、多くの期待と関心をお願いします。JAY:普段から日本語の勉強を頑張っていますが、いつも学びの精神で楽しく日本のバラエティーにも挑戦しました!ENHYPENならではの日本のバラエティー番組、楽しみにしていてください。JAKE:僕たちならではの新鮮な魅力をお見せできると思いますので、お楽しみに!SUNGHOON:初めての日本のレギュラー番組ですが、たくさんの企画とコンテンツを準備したので、期待していただければと思いますし、ENGENEの方々にも楽しんでいただけたら嬉しいです!SUNOO:今回の番組を通じて多くの方々に僕たちの魅力を知ってもらいたいです。僕たちも撮影を通して様々なことを経験することができて、良い時間でした。たくさんの愛と応援をお願いします!NI-KI:日本出身なので、日本でのバラエティー番組への出演、そしてレギュラー番組を持つことになってとても嬉しいです。たくさんのENGENEの皆さんに見ていただけたらなと思います!JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初動売上234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にK-POPアーティストで初出演を果たすなど、全世界で人気を集めている。11月9日からはK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催する。【Not Sponsored 記事】