フォルクスワーゲンジャパンは10月1日、7月から予約注文を受付ていたコンパクトSUV新型「T-Cross(ティークロス)」を発売した。グレード、メーカー希望小売価格、主な諸元は下記の通り。フォルクスワーゲンのコンパクトSUV「T-Cross」○TSI Active:329万9,000円全長4,140mm、全幅1,760mm、全高1,580mm、ホイールベース2,550mm、車両重量1,260kg、乗車定員5名、燃料消費率(WLTC モード)17.0km/l、総排気量999CC、最高出力85kW(116PS)/5,500rpm 、最大トルク200Nm(20.4kgm)/2,000-3,500rpm、トランスミッション7速DSG、使用タイヤサイズ 205/60R16

○TSI Style:359万9,000円全長4,140mm、全幅1,760mm、全高1,580mm、ホイールベース2,550mm、車両重量1,260kg、乗車定員5名、燃料消費率(WLTC モード)17.0km/l、総排気量999CC、最高出力85kW(116PS)/5,500rpm 、最大トルク200Nm(20.4kgm)/2,000-3,500rpm、トランスミッション7速DSG、使用タイヤサイズ 205/55R17○TSI R-Line:389万5,000円全長4,135mm、全幅1,785mm、全高1,580mm、ホイールベース2,550mm、車両重量1,260kg、乗車定員5名、燃料消費率(WLTC モード)17.0km/l、総排気量999CC、最高出力85kW(116PS)/5,500rpm 、最大トルク200Nm(20.4kgm)/2,000-3,500rpm、トランスミッション7速DSG、使用タイヤサイズ 215/45R18新型「T-Cross」は、日本の道路環境でも扱いやすいサイズのコンパクトSUV。2020年に日本に導入されたのち、3年連続で輸入SUV登録台数No.1(自社調べ)を獲得している人気車種だ。今回は初めてのマイナーチェンジとなる。ボディサイズをそのままに安全性を向上しており、全グレードで同一車線内全車速運転支援システム「Travel Assist」と、レーンキープアシストシステム「Lane Assist」を標準で装備した。フロントマスクも一新し、ボディカラーは新色3色を追加。TSI Activeで7色、TSI Styleで6色、TSI R-Lineで8色を設定するなど、エクステリアをブラッシュアップしている。インテリア面では、Qi対応のスマートフォンのワイヤレス充電機能を搭載。ラゲージルームは通常で455リットル、リヤシートを倒すことで1,281リットルの広さを確保する。TSI StyleとTSI R-Lineには運転席/助手席にシートヒーターを搭載した。T-Crossとして初採用となるLEDマトリックスヘッドライト「IQ. LIGHT」は、対向車や全走者を認識しLEDを個別に制御・照射するテクノロジー。TSI StyleとTSI R-Lineでは標準装備で、TSI Activeではオプションで対応する。○TV CM概要10月1日より、アーティストのAiNA THE ENDさんが出演するTV CM「T-Cross Life with AiNA THE END」篇を公開。内容は、AiNA THE ENDさんがマネージャーとともにT-Crossで新曲のミュージックビデオ撮影に向かうというもの。使用楽曲は『Poppin' Run』、TV CMはYoutubeでも公開中。○人気コンパクトSUVに乗って、AiNA THE ENDのライブに行こう!! 新型T-Cross デビューキャンペーン新型T-CrossのTV CMに出演しているAiNA THE ENDさんとのコラボレーション企画。ライブに行ける試乗宿泊体験や直筆サイン入りギター型クッションが抽選で当たる。○AiNA THE END ライブチケット(1組2名)2025年1月22日にZepp横浜で開催するAiNA THE ENDさんのライブと、新型T-Crossの試乗、ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜への宿泊がセットになった豪華セット。宿泊期間は2025年1月22日〜23日(朝食付)。応募期間は10月1日〜11月18日23時59分。○AiNA THE END直筆サイン入りギター型クッション(10名)グレープイエローの新型T-Crossをモチーフにしたギター型クッション。AiNA THE ENDさんの直筆サイン入り。○NEW T-Crossデビューフェア期間中に全国のフォルクスワーゲン正規販売店に来場してアンケートに協力すると、AiNA THE ENDさんが描き下ろしたイラスト入りの「コンパクトサコッシュ」がもらえる。さらに、対象車種への試乗や査定で「ピクニックバスケット」がもらえる。期間は10月5日から10月14日まで。